El presidente de Chad pospone las elecciones legislativas tres años alegando dificultades económicas

4/02/2017 - 6:46

El presidente de Chad, Idriss Déby, ha anunciado que las elecciones legislativas no se podrán celebrar antes de 2019, por lo que los parlamentarios chadianos podrían prorrogar su legislatura hasta tres años teniendo en cuenta que esta finalizaba a finales del pasado año.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Según señala Radio France Internacional, Déby ha alegado motivos económicos para posponer la fecha de las elecciones de forma indefinida, al entender que no está en la orden del día.

"Cuando decimos que no celebraremos las elecciones es porque no tenemos los medios. En tiempos de flaqueza no podemos y cuando tengamos recursos organizaremos las elecciones parlamentarias", ha asegurado Déby.

"Chad hoy en días apenas puede pagar los salarios, las elecciones presidenciales nos costaron 52.000 millones de francos CFA (unos 80 millones de euros)", ha alegado el mandatario chadiano, que accedió al poder en 1990 tras deponer al expresidente Hissène Habré.

Desde entonces y pese a las tensiones internas, Déby ha sido reelegido en cuatro ocasiones en arrolladoras victorias electorales por lo que se ha visto envuelto en la recurrente polémica sobre la limitación de mandatos en las naciones africanas.