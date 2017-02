Al menos 2.000 marcharon contra Trump hacia su "Casa Blanca de invierno" en Florida

AFP 5/02/2017 - 3:42

Al menos 2.000 personas marcharon este sábado hacia Mar-a-Lago, la residencia en Florida donde Donald Trump pasa el fin de semana, para protestar contra las medidas tomadas por el presidente contra los inmigrantes y los refugiados.

Los manifestantes marcharon desde el centro de West Palm Beach, un lujoso balneario en la costa atlántica de Florida, hacia el club Mar-a-Lago, apodado la "Casa Blanca de invierno" del presidente.

Donald Trump y su esposa Melania asistían al baile anual de la Cruz Roja que se celebraba este sábado en el club, donde el presidente tiene una ostentosa mansión.

Cantando "No es mi presidente" y "Así es como es la democracia", los manifestantes protestaron contra las decisiones de Trump de ordenar el levantamiento de un muro en la frontera con México y prohibir a los nacionales de siete países de mayoría musulmana entrar a Estados Unidos.

Las protestas -que se replicaron en todo el país- prosiguieron su curso a pesar de que a última hora del viernes un juez federal bloqueó la orden de Trump contra viajeros y refugiados musulmanes.

"No puedo quedarme callada", dijo Sarah, una mujer de 47 años que no quiso dar más detalles. "Como nieta de una sobreviviente del Holocausto, he vivido toda mi vida con el cuestionamiento de qué cosa habría sido diferente si la gente hubiera alzado la voz entonces".

Un grupo llevaba una urna que representaba la "Muerte de la democracia", mientras otros sostenían un cartel que ponía "construyan un muro en torno a Trump, yo lo pago".

En las veredas a ambos lados del puente que conecta el islote donde está el club Mar-a-Lago con tierra firme, un grupo de "trumpistas" defendía al presidente.

Los simpatizantes de Trump llevaban carteles que decían "Dios bendiga los EEUU" y vitoreaban a los coches que recorrían el puente. Los conductores devolvían el saludo con bocinazos rumbo al baile de la Cruz Roja.

El Servicio Secreto impedía que los manifestantes se acercaran al club de Trump.

La polémica medida del presidente prohíbe la entrada a todos los refugiados, sin importar su nacionalidad, por 120 días. Los sirios tienen prohibido el ingreso indefinidamente.

El presidente también prometió quitarle fondos federales a las "ciudades santuario", que protegen a su población de inmigrantes indocumentados. La decisión de Miami de plegarse a las órdenes de Trump y dejar de ser un santuario indignó a los activistas en Florida.

lm/tm