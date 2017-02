"Split" continúa liderando taquilla norteamericana

AFP 5/02/2017 - 19:22

"Split", un filme policial sobre un hombre con múltiples personalidades que encierra a tres chicas adolescentes en un búnker subterráneo, encabezó la taquilla norteamericana por tercera semana consecutiva, según cifras provisorias de la industria conocidas este domingo.

El filme dirigido por el estadounidense-indio M. Night Shyamalan, también responsable de "El sexto sentido" y otras películas de suspenso, recaudó 14,6 millones de dólares (y un acumulado de 98,7 millones) en un fin de semana en que la atención estaba centrada en el muy popular Súper Bowl, según datos de la publicación especializada Exhibitor Relations.

En segundo lugar se ubicó "Rings", de la Paramount, que obtuvo 13 millones de dólares en su primer fin de semana. La película, la última entrega de una saga de terror que comenzó en 2002, cuenta la historia de un video que mata a quienes lo observan.

La historia familiar "A Dog's Purpose" (La razón de estar contigo) sobre un perro que regresa a la vida como diferentes perros en busca de un sentido, recaudó 10,8 millones de dólares en su segunda semana y se ubicó tercera.

El film ha sido objeto de un llamamiento de los amantes de los animales a boicotearlo, tras la aparición de unos videos del rodaje en el que se ve a un pastor alemán aterrorizado al ser obligado a meterse en unas aguas turbulentas y humeantes.

La cuarta posición la ostenta "Talentos Ocultos", que rinde homenaje a tres científicas negras durante la conquista espacial estadounidense, y se llevó la semana pasada el más importante galardón de los premios SAG al mejor elenco. Obtuvo 10,1 millones de dólares en su séptima semana y un global de 119,4 millones.

La comedia musical romántica "La La Land", el fenómeno de los Globos de Oro del 8 de enero pasado cuando alcanzó un récord de siete estatuillas y favorita para los Óscar, recaudó 7,5 millones el fin de semana y cayó a la quinta posición.

Completan la lista de las diez más taquilleras:

"Resident Evil: The Final Chapter" (4,5 millones)

"Sing" (4 millones)

"Lion" (4 millones)

"The Space Between Us" (3,8 millones)

"xXx: The Return of Xander Cage" (3,5 millones)

