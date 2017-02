Juncker y Cazeneuve afirman que Londres no tendrá una relación "tan ventajosa" fuera de la UE como dentro

6/02/2017 - 15:40

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, han advertido este lunes a Londres de que en ningún caso logrará negociar una relación "tan ventajosa" con la Unión Europea como la posición que le ofrece ser un Estado miembro.

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)

"El régimen que un día se ofrecerá a Reino Unido no podrá ser en régimen tan ventajoso" como ser un miembro de todo derecho en la Unión Europea, ha declarado el jefe del Ejecutivo comunitario, tras reunirse en Bruselas con Cazeneuve.

En la misma comparecencia, el primer ministro galo ha confiado en que la negociación se lleve a cabo "sin perder tiempo", pero respetando los plazos del calendario, es decir, que no arranque hasta que el Gobierno de Theresa May no active formalmente el proceso formal.

Cazeneuve ha apuntado la voluntad del bloque de que "se defiendan" los intereses de los Estados miembros frente a la salida de Reino Unido y que quede claro que "un Estado que se va no podrá disfrutar de un régimen mejor" que el que disponen los países que sí integran la Unión Europea.

Juncker y Cazeneuve han lanzado así una advertencia a los movimientos antieuropeos que están teniendo su auge en otros países de la Unión Europea, en un intento por desactivar el riesgo de un 'efecto contagio' si el divorcio británico es visto como un triunfo de Londres sobre la UE.