El viaje en avión más largo del mundo dura 17 horas y media y une Nueva Zelanda-Catar

17 horas y 30 minutos. Es la duración del viaje en avión más largo del mundo que une las ciudades Auckland (Nueva Zelanda) y Doha (Catar); en total 14.535 kilómetros. La ida de la nueva ruta se ha realizado por primera vez este lunes y será operado únicamente por la aerolínea Catar Airways.

La ida, el viaje Doha-Auckland, durará 16 horas y 10 minutos, aunque gracias al viento a favor, este lunes se ha completado en 15 horas y 50 minutos. Será la vuelta la que se prevé sea el vuelo más largo, aunque por el momento no se ha realizado.

Aprovechando su vigésimo aniversario, la compañía ha inaugurado esta nueva ruta con la que entra en el mercado neozelandés. Más de medio día sin escala ni parada para unir Catar con Nueva Zelanda cruzando el Océano Índico y la isla de Australia. En total sobrevuela cinco países y diez zonas horarias distintas.

El trayecto -uno diariamente- será realizado por un Boeing 777 que contará con 42 asientos de Business y 217 en clase Económica. Necesitará cuatro pilotos a bordo que se irán turnando en las tareas y 181.270 litros de gasolina en el depósito para completar el viaje. A su llegada este lunes al aeropuerto de Auckland, el avión ha sido recibido por los bomberos de la ciudad que con el tradicional arco de agua han saludado la nueva aeronave.

Viajando en la tarifa más barata, la ruta tiene un coste de 1.340 euros aproximadamente, mientras que realizándolo en clase Bussiness el precio del viaje asciende a 2.961 euros.

Hasta ahora el récord lo ostentaba el vuelo Dallas-Sidney, con aproximadamente 17 horas de duración. Realizado diariamente por un Airbus A380, cuenta con más plazas. San Francisco-Singapur tiene la misma duración. Ambos trayectos lo realizan los aviones más modernos de las compañías ya que son los vuelos más largos y los más fuertes para las aeronaves.

Según ha informado Qatar Airways, desde España se podrá llegar a Auckland. Saliendo desde Barcelona o Madrid -las dos ciudades donde opera la compañía en el país-, se haría escala en Doha para coger este vuelo. En total, el viaje Madrid-Auckland con Qatar Airways tendría una duración de 24 horas.

A Historic moment for Qatar Airways as it launches the world's longest flight on New Auckland servicehttps://t.co/8PYupFMTRq pic.twitter.com/ejAVsPIRmX