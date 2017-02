Decenas de pasajeros borran esvásticas y mensajes racistas en el metro de Nueva York

"Me metí en el metro esta noche en Manhattan y encontré una esvástica en cada anuncio"

'Los judíos pertenecen al horno', uno de los mensajes borrados por pasajeros

Una de las pintadas borradas con el mensaje 'los judíos pertenecen al horno'. Imagen: Gregory Locke

"Simbolismo nazi. En un tren público. En la ciudad de Nueva York. En 2017". Un pasajero del metro de Manhattan ha compartido en redes sociales imágenes de lo que ocurrió este fin de semana en los vagones de la red que cruza la famosa isla neoyorquina, llenos de esvásticas y mensajes racistas. La reacción de los pasajeros también le sorprendió, ésta para bien.

"Me metí en el metro esta noche en Manhattan y encontré una esvástica en cada anuncio y cada ventana. El tren permanecía en silencio mientras todos se miraban, incómodos e inseguros" contaba Gregory Locke en su perfil de Facebook.

Al texto lo acompañaban dos imágenes. En una aparece el cristal que tapa un plano del metro con una esvástica y el texto 'los judíos pertenecen al horno' y en la otra varios pasajeros limpiado las pintadas. "Nunca he visto tanta gente al mismo tiempo buscan en sus bolsos y bolsillos pañuelos [...] En dos minutos, todo el simbolismo nazi había desaparecido".

Locke compartió el suceso y rápidamente fue replicado miles de veces, más de 680.000 hasta la publicación de esta noticia. Las autoridades ya trabajan en identificar al autor de las pintadas. "'Supongo que este es el Trump's America', dijo un pasajero. No señor, no lo es. Ni esta noche ni nunca. No mientras los neoyorquinos obstinados tengan algo que decir al respecto", aseguraba en su perfil.