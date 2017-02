El Real Madrid "lamenta" las declaraciones del alcalde de Vigo

El Real Madrid publicó este lunes un comunicado en el que lamentó las declaraciones del alcalde de Vigo Abel Caballero, que acusó al club blanco de " decir cosas absurdas" sobre el aplazamiento del partido en el estadio del Celta el domingo por los daños sufridos tras un temporal.

"Me ha decepcionado el Madrid. No se pueden decir cosas absurdas. No entiendo la discusión, el riesgo era evidente. Ya puede ser el Madrid o el Sursum corda, lo primero es la seguridad de la gente", señaló el alcalde en una entrevista radiofónica este lunes.

Horas después el club blanco respondió con un comunicado: "El Real Madrid lamenta las desafortunadas declaraciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que asegura que este club despreció las medidas de seguridad exigidas para la disputa del partido Real Club Celta de Vigo-Real Madrid".

"No solo están fuera de lugar sino que son rotundamente falsas", subrayó, añadiendo que ofreció tres opciones para disputar el partido debido a las pocas fechas disponibles en el calendario; reparar las gradas afectadas, el cierre de las gradas afectadas o trasladar el partido a un estadio cercano.

La Liga tomó la decisión de aplazar el partido después de que el Ayuntamiento de Vigo, propietario del estadio, asegurase que el recinto no reunía las condiciones de seguridad necesarias para albergar el encuentro.

El duro temporal de agua y viento que afectó a Galicia (nordoeste de España) durante el fin de semana provocó daños importantes en el estadio de Balaídos.

El partido Deportivo-Betis, que el viernes tenía que abrir la 21ª jornada, fue aplazado a una fecha posterior debido a las ráfagas de viento que dañaron las cubiertas del estadio Riazor, en La Coruña, también en Galicia.

