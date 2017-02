Sting y Wayne Shorter ganan el premio Polar Music 2017

AFP 7/02/2017 - 12:14

El británico Sting y el saxofonista estadounidense Wayne Shorter ganaron el premio sueco Polar Music 2017 a los mejores músicos del año, anunciaron este martes los organizadores.

"Me siento honrado de recibir el Polar Music y unirme a los anteriores galardonados que he admirado y respetado durante mucho tiempo", dijo Sting, de 65 años, en un comunicado.

El premio Polar Music fue creado en 1989 por Stig Andersson, letrista y último mánager del grupo ABBA. Entre los anteriores premiados hay artistas como Bob Dylan, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder y B.B King.

"Como compositor, Sting combina pop clásico con música de virtuoso y está abierto a todos los géneros y a los sonidos de todo el mundo", dijo el jurado.

El intérprete de temas como "Shape of My Heart" y "Fields of Gold" es conocido por promover los derechos humanos a través de su música. En noviembre dio un concierto en la reapertura del Bataclan, la sala de París donde habían sido asesinadas 90 personas un año antes por un comando yihadista.

El premio también reconoció a Wayne Shorter, de 83 años, un "explorador" del jazz, según el jurado, que "ha viajado constantemente ha viajado por sendas inexploradas" de la música.

Cada ganador recibirá un millón de coronas (unos 113.000 dólares).

