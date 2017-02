Trump: "No conozco a Putin, no tengo acuerdos en Rusia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reprochado este martes a los 'haters' sus críticas por el acercamiento a su homólogo ruso, Vladimir Putin, al mismo tiempo que defienden el acuerdo nuclear con Irán, "número uno en terror".

"No conozco a Putin, no tengo acuerdos en Rusia y los 'haters' se están volviendo locos -aunque Obama todavía puede hacer un pacto con Irán, número uno en terror- ¡Sin problemas!", ha escrito el magnate neoyorquino en su cuenta oficial de Twitter.

Trump no ha ocultado, ni durante la campaña electoral ni ya en la Casa Blanca, su admiración por el "fuerte liderazgo" que ejerce Putin y ha expresado su deseo de relanzar las relaciones bilaterales, debilitadas durante el Gobierno de Barack Obama.

El nuevo dirigente norteamericano se ha propuesto acabar con gran parte del legado de Obama, incluido el acuerdo suscrito en 2015 por la República Islámica y el Grupo 5+1 para limitar el programa nuclear iraní a cambio de la retirada progresiva de las sanciones internacionales.

Trump ha ordenado aumentar las medidas punitivas contra el régimen de los ayatolás después de que llevara a cabo una prueba con un misil balístico de largo alcance. Estados Unidos afirma que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, si bien Irán matiza que éstas solo proscriben los test con proyectiles capaces de transportar ojivas nucleares y sostiene que no es el caso.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem!