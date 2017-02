El atleta francés Lavillenie se pierde las citas de París y Berlín

AFP 7/02/2017 - 15:52

El atleta francés de salto de pértiga, Renaud Lavillenie, anunció este martes que se perderá las citas de París-Bercy, del miércoles y Berlín, del viernes, debido a unos problemas musculares.

"Di mucho el domingo (en el All Star de Pértiga que se organizó el Clermont-Ferrand), con enormes ganas y placer hasta que cedieron mis isquiotibiales", explicó el cinco veces campeón de Europa y subcampeón de los Juegos de Rio.

"No he sentido un dolor importante durante los saltos, pero debo tomar todas las precauciones para no agravar la situación", prosiguió.

Lesionado desde principios de invierno en la pierna izquierda, el campeón olímpico de 2012 regresó a la competición el 28 de enero.

