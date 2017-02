Presidente de Cámara Comunes crea tormenta al negarse a recibir a Trump

AFP 7/02/2017 - 16:08

El presidente de la Cámara de los Comunes británica, John Bercow, fue acusado el martes de extralimitarse por sus colegas conservadores debido a su negativa a que Donald Trump intervenga en el parlamento cuando venga a Londres.

En una inusual intervención el lunes en la cámara baja, muy aplaudida por los diputados de la oposición, Bercow, cuyo título es el de "speaker", portavoz o presidente, dijo que se oponía "enérgicamente" a permitir, como es costumbre durante las visitas de Estado, que el presidente estadounidense se dirija a ambas cámaras del parlamento de Wesminster.

Bercow, y otros dos altos funcionarios del parlamento tienen que dar su aprobación para la intervención de un líder extranjero.

"Nuestra oposición al racismo y al sexismo y nuestro apoyo a la igualdad ante la ley y la independencia de la justicia son enormemente importantes en la Cámara de los Comunes", argumentó Bercow, un diputado conservador.

"Bien hecho, señor Bercow", respondió el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, mientras los diputados nacionalistas escoceses aplaudían.

Bercow mantuvo sus palabras este martes, negando que sobrepasase sus funciones.

"La Cámara siempre entendió que el presidente tiene un rol en estos asuntos", dijo en el Parlamento. "Buscaba, honesta y honorablemente, cumplir con mis responsabilidades hacia la Cámara".

Sin embargo, entre los conservadores del gobierno, que tienen la mayoría absoluta, las palabras de Bercow cayeron mal, en un momento en que el gobierno de Theresa May busca establecer buenas relaciones con la Casa Blanca con vistas al Brexit.

El presidente del comité de Relaciones Exteriores, Crispin Blunt, afirmó que Bercow no está al corriente de los arreglos de la visita de Estado, para la que no hay fecha, "y es por eso que los presidentes de la Cámara no expresan su opinión".

"Esa es la cuestión central, porque, si no, no pueden permanecer neutrales y por encima de las refriegas políticas", añadió.

El diputado conservador Nadhim Zahawi, que, como nacido en Irak pudo verse afectado por la prohibición de entrar en Estados Unidos decretada por Trump, instó a Bercow a "reflexionar" sobre su posición y explicarse en el Parlamento.

Zahawi sugirió además que Bercow es un hipócrita porque ha recibido a otros líderes polémicos como el presidente chino Xi Jinpin o el emir de Kuwait.

"Creo que es, a mi parecer, poco inteligente, porque se expone a ser acusado de hipocresía", dijo Zahawi a la radio BBC 4.

"Es poco inteligente vetar al presidente legítimamente electo de Estados Unidos, nuestro aliado más próximo", añadió.

