Revelan nuevos pagos vinculados a presuntos empleos ficticios de esposa de presidenciable francés

AFP 7/02/2017 - 17:47

La esposa del candidato de la derecha a la presidencia de Francia, François Fillon, investigada por presuntos empleos ficticios parlamentarios que le reportaron 830.000 euros, cobró además 45.000 euros de indemnización por despido pagados por el Parlamento, revela el semanario Le Canard Enchaîné en su edición del miércoles.

Penelope Fillon recibió en agosto de 2002 "16.000 euros en concepto de indemnización, equivalente a cinco sueldos" pese a que un mes antes había encontrado trabajo como asistente parlamentaria del suplente de su marido, Marc Joulaud, indicó la publicación.

Además, recibió en noviembre de 2013 "una indemnización de 29.000 euros" al término de su "último contrato", agregó.

La justicia francesa abrió el 25 de enero una investigación tras las revelaciones de este mismo semanario de que François Fillon, hasta hace poco favorito en las encuestas, contrató a su mujer con un empleo supuestamente ficticio.

El ex primer ministro dijo el lunes en conferencia de prensa que no cometió ningún acto ilegal y que su mujer sí trabajó con él, aunque según Le Canard Enchaîné no existen pruebas de los quince años de trabajo de Penelope Fillon en la Asamblea Nacional.

Durante ese período Penelope Fillón cobró alrededor de 830.000 euros de salarios a los que se suman ahora los 45.000 de indenmización. Tambien se denuncian cobros de presuntos empleos ficticios en una revista por 100.000 euros.

Finalmente los dos hijos del candidato habrían cobrado casi 100.000 por trabajos como asistentes parlamentarios.

bur-meb/mb