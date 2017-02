Simeone asegura que siempre vio opciones ante el Barcelona

AFP 7/02/2017 - 23:40

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó este martes tras caer eliminado en la semifinal de la Copa del Rey pese a empatar 1-1 que siempre vio opciones para hacerse con la eliminatoria.

"En todo el partido vi siempre opciones, el equipo hizo 30-35 minutos muy buenos, tuvo situaciones de gol, jugó con criterio, presionó bien, buscó hacer daño y me voy con una sensacion de orgullo", dijo Simeone en rueda de prensa tras el encuentro en rueda de prensa.

"Una vez más ante las dificultades y las circunstancias que tuvo el partido, el equipo puso el hombro, el alma, el corazón y jugó una eliminatoria con pasión como la tiene qe jugar cualquier futbolista del atlético de Madrid", dijo.

"En el final creo que hubo un arrebato clásico de Copa, me imagino ver a la gente delante la televisión... Vibró con el partido, es lo que digo cuando me toca ganar y cuando me toca perder, la Copa es maravillosa, nunca estás afuera, nunca hay que bajar los brazos y no hay que entregarse hasta que termina cualquier partido", añadió el técnico rojiblanco.

El "Cholo" Simeone insistió en que el Barcelona fue mejor "sobre todo en los números".

"En el fútbol ante todo cuentan los números, en eso si fue superior porque hizo un gol más que nosotros", insistió.

"Me hubiese gustado estar en la final y jugar mal, pero como entrenador me tengo que quedar con lo bueno", afirmó, antes de añadir que "me voy con un montón de sensaciones positivas".

"Cuando uno cae derrotado de esta manera queda algo importante dentro del equipo sobre todo teniendo competiciones, tanto en la liga en la lucha que tenemos por avanzar, y en la 'Champions'", sentenció, insistiendo en que "me voy absolutamente orgulloso".

