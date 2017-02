"Hoy la fortuna ha estado con nosotros", dice Luis Enrique

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, admitió este martes que su equipo sufrió para clasificarse para la final de la Copa del Rey, pese al empate 1-1 contra el Atlético de Madrid en semis, asegurando que "la fortuna ha estado con nosotros".

"El resultado es engañoso porque el Atlético de Madrid ha sido peligroso desde e principio. Hoy la fortuna ha estado con nosotros", dijo Luis Enrique en rueda de prensa tras el encuentro.

"Quizás en estos 90 minutos no hayamos merecido este resultado, pero en el global de la Copa del Rey y por los rivales que hemos enfrentado merecimos estar en la final", añadió.

"La fase que menos me ha gustado (del partido) es esa primera parte en que no nos hemos parecido al equipo que solemos ser, al equipo que ha conquistado esta final de Copa y esa ha sido la fase que menos me ha gustado", explicó.

"La fase que más me ha gustado ha sido al inicio de la segunda parte hasta que nos han expulsado a Sergi Roberto y han resurgido todos los miedos de la primera parte", añadió Luis Enrique, quien insistió en que han pasado tantas cosas que "para poder hacer un balance real de este partido, tengo que analizarlo tranquilamente en mi casita".

"Lo he pasado mal en la primera parte, lo pasé mal con un hombre menos", insistió.

"La tensión de este partido ha pasado factura, no es normal que perdamos tantos balones, que tengamos tantos problemas a pesar de que el rival nos presionó alto", dijo, antes de reafirmar su "confianza y fe máxima" en los jugadores.

Luis Enrique también lamentó las expulsiones de Sergi Roberto y Luis Suárez por doble amonestación y se perderán la final.

"Me fastidia por ellos, pero esto es una cosa que va a conquistar el equipo. Estar en la final y que te saquen tarjetas tan rápidas como en el caso de Luis, hace daño", dijo.

"Más allá de la rabia de los jugadores que se vayan a perder la final, lo importante es que el Barça la gane", dijo.

