'Tetazo' en Argentina: cientos de mujeres piden la legalización del toples

El poder de las tetas al que se refiere el comentario número 1 no aumenta al exhibirlas, al contario disminuye cuanto más expuestas son. En las sociedades primitivas donde las mujeres no se tapan el pecho, a los hombres no les produce especial atracción el pecho femenino. Si todos fuésemos desnudos, el desnudo no nos daría morbo.



No creo que sea machismo el que las mujeres no puedan exhibir el pecho como pueden hacerlo los hombres, puesto que los hombres tampoco pueden exhibir las piernas (salvo en la playa, o cuando juegan al futbol o hacen deporte) como si pueden hacer las mujeres las cuales pueden usar falda o minifalda.