Gabriel Jesús reconoce estar "sorprendido" por su gran comienzo en el City

AFP 8/02/2017 - 14:38

El delantero brasileño del Manchester City Gabriel Jesús, de 19 años, reconoció este miércoles estar "sorprendido" por su espectacular comienzo en la Premier League.

El atacante llegó a Ingalaterra hace sólo un mes, procedente del Palmeiras brasileño.

Mientras otros futbolistas necesitan tiempo para aclimatarse al ritmo y al exigente derroche físico del fútbol inglés, Gabriel Jesús lo ha hecho de forma inmediata.

Lo demuestran los tres tantos que ha frimado en apenas cuatro comparencias, incluido el doblete que le dio al City un agónico triunfo en la última jornada de liga, frente al Sweansea.

Su adapatación ha sido tan buena que ha dejado en el banquillo al internacional argentino Sergio Agüero, una de las estrellas del conjunto Citizen.

"Sí, estoy muy sorpendido", reconoció el brasileño en unas declaraciones publicadas en la página web del club.

El delantero vinculó su éxito al apoyo del equipo y a su trabajo diario. "Los jugadores me ayudan a diario y me hacen muy feliz, como me hace feliz este comienzo llevando la camiseta del City", abundó.

El equipo del entrenador español Pep Guardiola está tercero en la clasificación, a diez puntos del Chelsea (1º), y el lunes, en el próximo partido de liga, se enfrentará al Bournemouth (14º).

