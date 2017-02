Ex primer ministro somalí elegido nuevo presidente por el parlamento

AFP 8/02/2017 - 18:02

El ex primer ministro Mohamed Abdullahi Farmajo fue elegido el miércoles presidente de Somalia por el parlamento, tras dos rondas de votaciones que provocaron la retirada de la candidatura del actual mandatario, Hassan Sheikh Mohamud.

Tras seis horas de debates y dos votaciones, Farmajo consiguió 184 votos por 97 a favor de Mohamud.

Aunque el ex primer ministro no tenía los dos tercios de votos necesarios, Mohamud decidió abandonar y no presentarse a la tercera ronda, pudo comprobar un reportero de la AFP.

