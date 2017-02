Duterte llama "idiota" a Gaviria por sus críticas a la guerra contra las drogas

8/02/2017 - 18:30

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha calificado de "idiota" al ex mandatario colombiano César Gaviria por desaconsejarle la guerra contra las drogas que ha emprendido en la nación asiática basándose en su experiencia en la Casa de Nariño (1990-1994).

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Me ha dado lecciones a mí, ese idiota", ha dicho Duterte en un discurso pronunciado con motivo del 115º aniversario de la creación de la agencia de aduanas, en respuesta a un artículo publicado por Gaviria en 'The New York Times', según informa el diario filipino 'The Inquirer'.

El portavoz presidencial, Ernesto Abella, ha intentado rebajar la tensión, indicado que Duterte "ha entendido perfectamente" el planteamiento de Gaviria, que aboga por abordar la lucha contra las drogas desde un enfoque integral que incluya los Derechos Humanos.

El jefe de la Policía Nacional, Ronald de la Rosa, viajó a Bogotá el pasado septiembre para asistir a una conferencia sobre el combate al narcotráfico y al terrorismo. A su vuelta aseguró que Filipinas adoptaría algunas de las medidas implementadas por Colombia.

"UN ENORME PRECIO"

Gaviria, que centró su gobierno en apresar a Pablo Escobar, el 'narco' más poderoso del mundo por aquel entonces, ha escrito un artículo de opinión en el que advierte a Duterte que la guerra sin cuartel contra las drogas puede hacer "más mal que bien".

El ex presidente colombiano ha afirmado que "enviar más soldados y policías contra los consumidores de drogas no solo es una pérdida de dinero, sino que además puede empeorar el problema", ya que "encerrar a los delincuentes no violentos y a los adictos puede fortalecer a la delincuencia organizada".

Por esta vía "no hay forma de ganar", ha afirmado y le ha recomendado adoptar medidas anticorrupción, en particular aquellas contra el blanqueo de dinero, despenalizar el consumo de drogas y regular el de algunas, como las de uso médico y recreativo, e invertir en desarrollo sostenible.