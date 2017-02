Clima: dos exsecretarios de Estado republicanos proponen impuesto a emisiones de carbono

8/02/2017

Dos exsecretarios de Estado republicanos y varias personalidades del mismo partido proponen aplicar un impuesto al carbono para luchar contra el cambio climático, en columnas de opinión publicadas este miércoles en The Wall Street Journal y The New York Times.

George Shultz y James Baker, secretarios de Estado de Ronald Reagan y de George Bush respectivamente, afirman en el WSJ que "las pruebas cada vez más numerosas de los problemas con la atmósfera terrestre son demasiado irrefutables como para ser ignoradas".

"La amplitud de la responsabilidad de las actividades humanas en el cambio climático puede ser objeto de debate, pero los riesgos resultantes del calentamiento en el futuro son tan graves que deberían ser contenidos", agregan.

La mayoría de los estudios científicos y de los climatólogos están de acuerdo en que el planeta se calienta desde el inicio de la era industrial, en buena medida a causa de las actividades humanas.

Los conservadores presentan, como solución al problema del cambio climático, la imposición de una tasa carbono porque dicha tasa se fundamenta en el principio de la libertad de mercado, y evita las reglamentaciones que imponen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas de carbón y el sector del transporte, puestas en vigor por la administración Obama.

Los dos exjefes de la diplomacia estadounidense prevén una tasa de carbono progresiva que "podría comenzar a 40 dólares la tonelada y aumentar gradualmente".

Según ellos, ese impuesto podría permitir recaudar entre 200.000 y 300.000 millones de dólares al año, que se redistribuirían a los consumidores bajo la forma de "dividendo carbono", lo que podría representar alrededor de 2.000 dólares anuales por cada hogar de cuatro personas.

Baker y Shultz firman otra columna de opinión en el New York Times junto a personalidades como Henry Paulson, exsecretario del Tesoro del presidente George W. Bush, el expresidente de Walmart Rob Walton y Ted Halstead, fundador de la ONG New America y del Climate Leadership Council.

Baker se reunirá el miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente, Mike Pence, el director del Consejo Económico Nacional, Gary Cohn, y con el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, así como con su hija Ivanka

Trump divulgó durante su campaña dudas acerca del cambio climático, pero luego de su elección dijo que tenía un "espíritu abierto" sobre el tema.

