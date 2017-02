Expresidente argentina Kirchner suspende viaje en medio de causas judiciales

AFP 9/02/2017 - 0:37

La expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) anunció hoy que suspendió sus vacaciones en el exterior con el argumento de que no tiene "garantías constitucionales" para dejar el país en el medio de sus numerosos problemas judiciales.

Kirchner afirmó que su decisión se da ante una situación judicial que calificó de "gravísima" contra su persona, con "hechos inéditos en el período de la democracia argentina que se iniciara en 1983, los cuales son protagonizados por quienes deberían garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional".

La decisión de Kirchner se produce en un momento en el que afronta numerosas causas en la justicia argentina en las que se la acusa de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, sobornos y lavado de dinero, al tiempo que su círculo íntimo también enfrenta distintos procesos judiciales, que incluyen la difusión de escuchas telefónicas privadas en la prensa.

La expresidente había informado a los jueces que la investigan en diferentes causas, Claudio Bonadío y Julián Ercolini, que viajaría fuera del país entre el 14 y el 24 febrero, aunque este miércoles los notificó de la cancelación de esos planes.

Fuentes cercanas a Cristina Kirchner comentaron a la AFP que la exmandataria iba a viajar junto a su hija Florencia por una vieja promesa que le había hecho a la madre de su esposo fallecido, el expresidente Néstor Kirchner, cuyos padres emigraron de Dubrovnik (Croacia).

Por último, expresaron que aunque Cristina no tiene ningún impedimento para salir del país, avisa cuando sale para evitar que tergiversen los motivos de sus viajes o le hagan alguna operación política en su contra.

Al mismo tiempo, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió este miércoles que la ex presidente, el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, el ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alejando Vanoli y otras 12 personas sean enviadas a juicio oral y público en la causa del "dólar futuro", en la que se los acusa de haber beneficiado a inversionistas.

