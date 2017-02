Un hombre aguanta dos horas atrapado con el barro hasta la nariz gracias a una postura de yoga

Un australiano sufrió un accidente en su parcela y se quedó atrapado en un barrizal con el agua enfangada hasta la nariz, que consiguió mantener al aire para poder respirar gracias a estar dos horas aguantando en una postura de yoga hasta ser rescatado.

La historia de Daniel Miller la recoge BBC este jueves, a quien ha reconocido que "se puede decir que el yoga me salvó la vida, el yoga y las ganas de vivir".

Los hechos ocurrieron en la finca que Miller tiene en un pueblo a 150 kilómetros de Sidney mientras trabajaba la tierra con una excavadora que volcó sobre una charca de barro, quedando sumergido hasta la nariz. Mantener la postura de la cobra, una figura propia de la práctica de yoga, durante dos horas le salvó la vida por que le permitió seguir respirando por la nariz. "Estaba atrapado y tenía que mantener la cabeza fuera del agua usando los brazos. Creo que lo que hacía era la postura de la cobra", ha comentado a ese medio.

