Control de corrupción en Uruguay "sirve muy poco" dice funcionario

AFP 10/02/2017 - 0:02

Uruguay tiene un sistema de control e investigación de la corrupción que "sirve muy poco", indicó este jueves el presidente de la gubernamental Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne.

En declaraciones a la estatal Radio Uruguay (RNU), Iribarne declaró que el actual sistema de control e investigación de la corrupción local "tal como está sirve muy poco"

"Tenemos que generar una percepción fuerte de no impunidad, de que el corrupto que sea detectado va a recibir un buen golpe. Me parece que eso no está claro, hoy", dijo Iribarne.

Y agregó: "Es necesario tipificar el delito de enriquecimiento ilícito y el de corrupción privada, que no existen en el ordenamiento jurídico actual" subrayó.

Las declaraciones del presidente de la Jutep trascienden justo el día en que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez declaró en Berlín que su país "tiene baja corrupción".

En el marco de una breve gira europea, Vázquez alentó a empresarios alemanes a realizar inversiones en la nación sudamericana, alegando las condiciones de estabilidad económica y política junto a que las clasificaciones internacionales posicionan a Uruguay como "uno de los países del mundo con más baja corrupción".

Sin embargo, Gil Iribarne considera que con la situación vigente se hace imperioso "un cambio de la respuesta del Uruguay al tema de la corrupción y una profundización en serio de lo que se tiene que hacer" en esta materia a nivel público.

El alto funcionario cree que, además de capacitar a funcionarios para ese control y concienciar a la ciudadanía, se deben "acordar los objetivos, asignar recursos para conseguirlos e implementarlos, y generar espacios de coordinación entre los organismos relacionados con el combate a la corrupción"

La Jutep custodia las declaraciones juradas de cerca de 45.000 funcionarios públicos -entre ellos del presidente y el vice- de Uruguay, pero sólo puede investigarlas si lo ordena la Justicia.

