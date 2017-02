La Presidencia de Nigeria publica fotografías de Buhari en medio de los rumores sobre su salud

10/02/2017 - 3:27

La Presidencia de Nigeria ha publicado este jueves varias fotografías del presidente, Muhammadu Buhari, en un aparente intento de poner fin a los rumores sobre su estado de salud.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Presidencia ha subido a su cuenta en la red social Twitter varias imágenes en las que se ve al mandatario manteniendo reuniones en la Casa de Abuya de la capital de Reino Unido, Londres.

Buhari partió el pasado 26 de enero hacia Londres para someterse a una serie de pruebas médicas y se dispararon los rumores sobre su estado de salud y la demanda de más información sobre el presidente.

Durante el fin de semana, Buhari reclamó una prórroga de diez días a su estancia en el extranjero por motivos médicos, en medio del silencio de las autoridades respecto a los motivos.

El miércoles, el Gobierno aseguró que el mandatario se encuentra "bien, sano y saludable". "No está en absoluto en peligro. No está enfermo y no está en el hospital", ha dicho el ministro de Información y Cultura, Alhaji Lai Mohamed.

Por su parte, Hajiya Rakiya Adamu, hermana del mandatario, pidió el miércoles a la población que rece por él en vez de difundir rumores acerca de su estado de salud.

Así, manifestó que habla cada pocas horas con su hermano y que se encuentra "animado", agregando que "es mortal y enferma y morirá cuando el Creador lo desee".