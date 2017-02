Al Assad dice que si Trump realmente quiere combatir el terrorismo debe cooperar con Siria

10/02/2017 - 14:50

Considera que la propuesta del presidente estadounidense de "zonas seguras" en Siria no es viable

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente sirio, Bashar al Assad, ha sostenido este viernes que si su homólogo estadounidense, Donald Trump, es sincero en que su prioridad es combatir el terrorismo entonces lo que tiene que hacer es cooperar con Damasco para derrotarlo, al tiempo que ha rechazado la idea de éste de crear "zonas seguras" dentro de Siria.

En una entrevista concedida a Yahoo News, el presidente sirio ha admitido que Trump y él coinciden en que la lucha antiterrorista es prioritaria. En este sentido, ha defendido que si "Estados Unidos realmente quiere comenzar a hacerlo, debe ser a través del Gobierno sirio" puesto que solo Damasco, "y nadie más", conoce y entiende el país.

"No podéis derrotar el terrorismo sin la cooperación con el pueblo y el gobierno de ningún país", ha recalcado, descartando que con un mayor despliegue militar Washington pueda acabar con la presencia de grupos terroristas como Estado Islámico.

En el caso de Rusia, Damasco les "invitó" porque había una voluntad "genuina" de combatir el terrorismo, ha sostenido Al Assad. "Si los americanos son sinceros, por supuesto son bienvenidos, como cualquier otro país que quiera derrotar y combatir a los terroristas", ha añadido.

Pero para que Estados Unidos pueda llegar a desplegar tropas en Siria para combatir a los terroristas, primero tiene que tener "una posición política clara no solo hacia el terrorismo, sino hacia la soberanía de Siria, hacia la unidad de Siria", ha defendido. "Todos estos factores llevarían a la confianza", lo que permitiría el envío de tropas, ha precisado. Según ha dicho, los rusos lo hicieron.

ZONAS SEGURAS

Por otra parte, Al Assad no ha considerado viable la propuesta de Trump de crear "zonas seguras" dentro de Siria para que los refugiados puedan regresar al país. Estas zonas solo serían posibles, ha afirmado, si hubiera "estabilidad y seguridad, no hubiera terroristas, no hubiera un flujo de apoyo a estos terroristas por los países vecinos o los países occidentales".

En ese caso, ha añadido, "habría una zona natural segura, que es nuestro país". "Es mucho más viable, mucho más práctico y menos costoso tener estabilidad que crear zonas seguras. No es una idea realista para nada", ha defendido el presidente sirio, según la transcripción de la entrevista publicada en la agencia oficial SANA.

En cuanto a los millones de refugiados que ha ocasionado el conflicto, Al Assad ha opinado que han tenido que abandonar el país por "los actos terroristas" y "el embargo sobre Siria". Así que, ha dicho, "si se levanta el embargo y si se deja de apoyar a los terroristas (...) la mayoría de estas personas volverá a su país".

REFUTA LAS CRÍTICAS

Por otra parte, el presidente sirio ha refutado el reciente informe de Amnistía Internacional, en el que se denunciaba la posible ejecución de hasta 13.000 presos en la cárcel de Saydnaya, y en general las críticas por los abusos cometidos por su Gobierno --como el uso de barriles bomba y de armas químicas--, asegurando que se trata de "propaganda" que no se sustenta en "pruebas".

"Al final estos son denuncias. Tenemos que hablar sobre pruebas concretas, así es como uno puede sustentar su opinión" porque "cualquiera puede decir lo que quiera", ha defendido el presidente sirio.

Respecto a la muerte de civiles en el conflicto, ha incidido ene que "toda guerra es una mala guerra". "En toda guerra hay víctimas, en toda guerra personas inocentes pagan el precio, esto es lo malo de la guerra", ha señalado. "Por eso es por lo que tenemos que acabar la guerra", ha añadido, defendiendo que es una "contradicción" que el Gobierno mate a civiles puesto que si lo hiciera "estaríamos ayudando a los terroristas".

Una vez más, ha vuelto a reiterar que dejará de ser presidente cuando los sirios no le apoyen. En cuanto a una salida al conflicto, ha indicado que primero se debe derrotar al terrorismo ya que de lo contrario "ninguna otra solución sería fructífera".

En paralelo, ha agregado, debe haber "un diálogo entre los sirios sobre el futuro de Siria, que incluya todo". A continuación, "podemos celebrar elecciones y puede haber un gobierno de unidad, luego puede haber elecciones parlamentarias, luego, si los sirios piensan en elecciones presidenciales anticipadas o cualquier elección presidencial, eso sería viable", ha precisado Al Assad, cuyo mandato actual expira en 2021.