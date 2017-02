Juncker no buscará en 2019 un segundo mandato de presidente de Comisión europea

AFP 11/02/2017 - 17:45

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunció el sábado en una entrevista a una radio alemana que no buscará un segundo mandato en 2019.

La de 2014 "fue una bella campaña electoral. Pero no habrá segunda pues no me presentaré candidato por segunda vez", afirmó a la radio Deutschlandfunk.

El ex primer ministro luxemburgués, de 62 años, fue elegido presidente de Comisión europea en noviembre de 2014, luego de haber presidido el Eurogrupo, que reúne a los ministerios de Finanzas de los países europeos.

Su mandato es de cinco años, renovable una vez.

