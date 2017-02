Un general del Ejército sursudanés dimite y denuncia la "limpieza étnica" cometida por Kiir

11/02/2017 - 18:00

Enlaces relacionados La Asociación Cristiana de Nigeria denuncia una limpieza étnica de cristianos en Kaduna (2/01)

El jefe adjunto del Estado Mayor del Ejército sursudanés para Logística, el general Thomas Cirillo, ha presentado este domingo su dimisión, que ha justificado por la "limpieza étnica" cometida por el Ejército bajo el mando del presidente Salva Kiir. Asimismo, denuncia crímenes contra la Humanidad perpetrados contra miembros de otras etnias y opositores.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"El presidente y los mandos del Ejército han seguido el programa de limpieza étnica, expulsión de tierras ancestrales y dominación étnica del Consejo de Notables de Jieng (JCE)", al que considera el "auténtico Gobierno", ha afirmado Cirillo en su carta de dimisión, difundida por redes sociales.

En concreto, Cirillo denuncia que la violencia que estalló en diciembre de 2013 y que enfrentó a las fuerzas leales a Kiir con las leales al expresidente Riek Machar estaba "planificada y orquestada" ello provocó "miles de inocentes muertos y millones de desplazados, virtualmente prisioneros".

Además, acusa al Gobierno de planificar deliberadamente las violaciones del acuerdo de paz que derivaron en los combates de julio de 2016 en Yuba y en la reanudación de la guerra con un criterio de "ingeniería tribal".

Cirillo considera que el Ejército se ha convertido en "una fuerza partidista y tribal solo leal al presidente Salva Kiir y al jefe del Estado Mayor, Paul Malong". "Miembros del Ejército han perpetrado asesinatos sistemáticos, violaciones y quema de aldeas y se han apropiado de propiedades ajenas", asegura.

Todo ello con el objetivo de lograr la "dominación étnica de los dinkas" mediante la colocación de dinkas en los puestos clave del Ejército y en todos los organismos oficiales hasta el punto de que "el Ejército se ha convertido en una fuerza de ocupación en algunas zonas del país". "Los soldados de otras tribus están sin destino, desarmados, incluso en momentos de emergencia", ha subrayado.

"Civiles inocentes, en especial los que no son dinkas, son detenidos arbitrariamente y asesinados por las fuerzas de seguridad en todo el país. Los detenidos son sometidos a diversas formas de tortura y humillación, acusados falsamente de criticar al Gobierno o apoyar a los rebeldes", ha asegurado.

El documento concluye señalando abiertamente al presidente Kiir y su responsabilidad en esta situación. "Te has deshonrado, has deshonrado a los dinkas y has hecho que sean odiados por sus hermanos y hermanas de otras nacionalidades. Has fallado al pueblo de Sudán del Sur", ha apostillado.

El conflicto sursudanés estalló en diciembre de 2013 tras un enfrentamiento entre Kiir y Machar que derivó en una confrontación armada. Un acuerdo de paz posterior permitió a Machar regresar a Yuba como vicepresidente a principios de 2016, pero las tensiones volvieron a desembocar en el enfrentamiento en julio.