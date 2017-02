"The Trial" revela en la Berlinale el juicio "kafkiano" de un cineasta ucraniano en Rusia

AFP 11/02/2017 - 18:39

Con "The Trial", presentada en la Berlinale, el ruso Askold Kurov ofrece una dura visión del juicio "kafkiano" que vivió el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, condenado en Rusia por "terrorismo".

"Espero poder aumentar la presión sobre las autoridades rusas", aunque será complicado, porque éstas "se burlan de la presión", explica a la AFP el cineasta ruso de 42 años, cuya película "The Trial: the State of Russia vs Oleg Sentsov" ("El proceso: el Estado de Rusia contra Oleg Sentsov") fue proyectada este sábado fuera de competición en el festival de cine de Berlín.

Coautor en 2014 de "Children 404", un documental sobre la juventud LGBT (colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) en Rusia, Kurov se ha centrado esta vez en el juicio, muy contestado, al director ucraniano y militante proeuropeo Oleg Sentsov, de 40 años, condenado en agosto de 2015 en Rostov del Don (suroeste de Rusia) a 20 años de cárcel por "terrorismo".

El veredicto fue denunciado por Kiev, la Unión Europea y Estados Unidos. Artistas de renombre internacional, como el cineasta alemán Wim Wenders o la actor estadounidense Johnny Depp, reclamaron su liberación.

Oriundo de Simferópol, en Crimea, autor en 2011 de "Gamer", Oleg Sentsov era activista de "Automaidan", rama del movimiento proeuropeo "Euromaidan" que condujo a la destitución del presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich en febrero de 2014, tras meses de masivas manifestaciones.

Después militó contra la anexión de Crimea, y finalmente fue detenido en mayo de 2014.

Desde su condena, Sentsov, descrito por la justicia rusa como militante del movimiento paramilitar ultranacionalista ucraniano Pravy Sektor (Sector Derecho), purga su pena en Siberia.

- 'Kafkiano' -

En su película, Kurov denuncia un proceso político y revela las zonas oscuras de la investigación, desde pruebas de dudosa credibilidad hasta supuestas confesiones obtenidas por tortura, pasando por varios testigos clave.

"Realmente es una historia kafkiana, no tenían ninguna prueba real, ningún testigo de verdad", acusa. Por ejemplo, un testigo, capital para la acusación, "afirmó a la audiencia que había sido torturado y que había mentido" al acusar a Sentsov de ser el cerebro de una célula terrorista que preparaba ataques contra grandes estructuras.

Una parte de la acusación cayó pero el tribunal no lo tuvo en cuenta, se lamenta.

Además de un grito en defensa de Oleg Sentsov, "The Trial" es también un alegato contra la justicia rusa: "Es como si fuera teatro. Lo jueces conocen el resultado antes del inicio del proceso", acusa el documentalista, de ojos azules y rostro demacrado.

Para Kiev, el hecho de que la película sea proyectada en Berlín y tenga una audiencia internacional es "muy importante", justo cuando "la salud de Oleg Sentsov y de otros compatriotas (encarcelados en Rusia) se degrada", declaró a la AFP el ministro ucraniano de Cultura, Yegueni Nishchuk.

Los allegados de Sentsov esperan también que la presión aumente contra Moscú. "La única cosa que esperamos es que se intensifique la presión internacional contra Rusia", afirmó a la AFP su prima Natalia Kaplan, muy activa dentro del comité de apoyo al director ucraniano.

Con motivo de la proyección de la película, tal vez las autoridades rusas, preocupadas en dar "otra imagen política de Rusia (...) pondrán en libertad a Oleg y a otros detenidos políticos", espera Kurov, recordando el caso de Mijail Jodorkovski, exoligarca y opositor al presidente ruso Vladimir Putin, condenado por estafa y liberado en 2013, antes de los Juegos Olímpicos de Sochi.

A la pregunta de si teme posibles reacciones en Rusia, Askold Kurov se encoge de hombros: "Todo es imprevisible en Rusia (...) No soy valiente, no soy activista, pero estoy realmente cansado de tener miedo".

Entretanto, en el festival berlinés seguían cayéndole críticas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Tras las declaraciones la víspera de la estrella estadounidense Richard Gere, el sábado fue el actor y director de Hollywood Stanley Tucci quien denunció la nueva administración de su país.

Tucci, que presentó en la capital alemana una película sobre el artista suizo Alberto Giacometti, afirmó que el gobierno de Trump tendría un impacto "devastador" para el mundo de la cultura y la "sociedad civilizada".

