Di María, Draxler y Lucas: ¿qué dos titulares ante el Barça?

AFP 11/02/2017 - 21:39

El argentino Ángel di María, el alemán Julian Draxler y el brasileño Lucas Moura luchan por dos puestos de titular, como acompañantes del uruguayo Edinson Cavani, en la eliminatoria de los octavos de final de Liga de Campeones ante el Barcelona el martes.

"Cuando hay competencia, el equipo va a buscar resultados", subrayó el técnico español Unai Emery tras la brillante vitoria ante el Burdeos por 3-0.

Di María, autor de un gol y de una asistencia el viernes, recuperó su estado de forma tras la llegada de Draxler, como confirmó el belga Thomas Meunier al hablar de un "Ángel metamorfoseado".

El atacante argentino justificó su bache en la segunda mitad del 2016 por la rigidez táctica de su nuevo entrenador.

"Me gusta correr, ir para todos los lados, un poco desordenado, y él quiere que el jugador ocupe su espacio y presione en su posición. Me costó un poco al principio con él, pero lo he ido entendiendo y me gusta", dijo el viernes al diario español Marca.

El 'Fideo' ha aumentado su visibilidad en el campo de juego con más desbordamiento y, sobre todo, mayor participación defensiva.

Sin embargo, los 90 minutos disputados esta semana contra el Lille y los 63 minutos contra el Burdeos no juegan a su favor, así como su libertad táctica.

- ¿La oportunidad de Draxler? -

Por su parte, Draxler parece un jugador decisivo tras haber marcado cuatro tantos en ocho encuentros y haber dado otros pases de gol.

El alemán, procedente del Wolfsburgo en el mercado de enero por una cuantía de 36 millones de euros, se integró perfectamente en el grupo y su perfil explosivo en la banda izquierda hacen que sea un jugador peligroso frente a un Barcelona, que acusa la marcha del brasileño Dani Alves.

"Observo mucho a los jugadores que están a mi lado, sobre todo a Edinson Cavani, Blaise Matuidi, Layvin Kurzawa y Maxwell, los que están más cerca de mí en la zona, sobre el terreno", señaló el viernes Draxler.

Desde su llegada, el alemán relegó a Di María al banquillo, sobre todo en el choque contra Mónaco, que acabó empatando a un tanto.

Draxler, de 23 años, provocó un penal contra el equipo del Principado, aunque no ha brillado al nivel más alto en el pasado en los partidos decisivos en la Liga de Campeones.

El brasileño Lucas, en cambio, ha sido el jugador más utilizado por Emery, llegando a disputar esta temporada 35 de los 37 partidos y destacando con 14 tantos, su récord personal.

Su progresión se debe a su generosidad defensiva y al entendimiento con el italiano Marco Verratti. Su rapidez puede ser importante en el contraataque frente a un Barcelona que suele dominar el balón.

"Necesitamos atacantes rápidos, capaces de jugar por los costados. Tiene una gran capacidad de centrar, entrar en el campo y marcar goles", aseguró el jueves Emery.

En cambio, Lucas no ha conseguido marcar en la Liga de Campeones pese a haber disputado 36 encuentros en la máxima competición continental.

