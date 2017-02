Argentina lamenta depender de otros resultados para asegurar su pase al Mundial

AFP 12/02/2017 - 0:39

El DT de Argentina, Claudio Úbeda, lamentó no haber asegurado su clasificación al Mundial de Corea del Sur, pese a que derrotó 2-0 a Venezuela en la quinta y última fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20

"Me lamento mucho por no haber tenido un mejor resultado y no haber asegurado la clasificación con este partido", dijo Úbeda en una rueda de prensa.

En el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, la albiceleste se impuso a la vinotinto con dos anotaciones de Lautaro Martínez, en los minutos 42 y 45+1.

El resultado aseguró el cupo de Venezuela, pero Argentina quedó a la espera del resultado del siguiente partido, entre Brasil (quinto con 5 unidades) y el eliminado Colombia (sexto con 1), y quizás el de Uruguay (primero con 9) y Ecuador (segundo con 7 y +4).

Por "ahora estamos clasificados pero tenemos que esperar", indicó el estratega, agregado que "es una sensación fea porque la imagen del final es la que quisimos mostrar durante todo el torneo".

Para Úbeda el encuentro ante Venezuela "fue el mejor partido desde todo punto de vista, desde la solidez defensiva hasta la agresividad para atacar".

El timonel apuntó que en "el segundo tiempo nos encontramos con el mejor jugador del torneo, que es el arquero de Venezuela (Wuilker Fariñez), tapo tres pelotas" que pusieron en peligro a la vinotinto.

