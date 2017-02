"Messi es mágico", asegura el francés Lucas Digne

AFP 12/02/2017 - 12:35

¿París es mágico? "Messi es mágico", responde Lucas Digne en una entrevista con la AFP a pocos días del partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG, club que dejó el defensa francés en verano esperando ganar trofeos con el Barcelona.

P: ¿Tiene la impresión de haber cambiado de planeta con su traspaso al Barcelona?

R: "Sí y no. Las expectativas son diferentes, tenemos que ganar muchos títulos. Además, en el vestuario, es como una gran familia y eso es lo increíble. Lo más difícil es dar con tus referencias, es más difícil. Hay que aprender a conocer a los hombres por encima de los jugadores. Creando afinidades fuera, las creamos también en el terreno".

P: ¿Ya tiene lazos con una estrella como Lionel Messi ?

R: "Leo es mágico. Para mí es el mejor jugador del mundo. (...) Hablamos poco. Al principio, la barrera del idioma era difícil, pero poco a poco empiezo a hablar español".

P: ¿Cómo explica la alquimia de Messi con sus socios de ataque Luis Suárez y Neymar?

R: "Tienen un talento increíble y además, tienen una afinidad fuera del terreno de juego. El hecho de que el grupo viva bien, que vivan bien todos juntos, también cuenta. Siempre ríen, siempre es una buena relación".

P: ¿Son jugadores de este calibre los que todavía faltan en el PSG?

R: "Cuando tienes los mejores delanteros del mundo, siempre hacen la diferencia. El objetivo del fútbol es marcar, así que si tienes el mejor ataque, ¡seguro que ayuda!".

P: ¿Qué peligros ve entre los parisinos? ¿La amenaza de Edinson Cavani en ataque?

R: "Son peligrosos en todas las líneas, es un muy buen equipo y habrá que tener cuidado, seguro. Son muy buenos en todas partes. (...) Cavani hace unos desplazamientos increíbles. Es un delantero que lee muy bien el juego. Su temporada no me extraña, es un goleador y ha nacido para marcar".

P: ¿En qué ha cambiado desde su último partido con el PSG en 2015?

R: ¡Hablo varios idiomas! (risas) Después, a nivel futbolístico, tácticamente creo que he progresado mucho jugando en Italia y llegando aquí. (...) Luis Enrique nos pide defender mucho. Aunque tenemos mucho el balón, a menudo nos encontramos en un uno contra uno, o dos contra uno, así que hay que gestionar bien las situaciones defensivas que tenemos para que el equipo no esté en peligro".

P: Abandonó París para tener más minutos. Esta temporada ha jugado 20 partidos de los 38 disputados por el Barça. ¿Está satisfecho?

R: "Juego mucho, juego partidos importantes. Estoy en el mejor club del mundo con 23 años. Para mí es estupendo. Cojo experiencia. Mucha gente querría estar en mi lugar hoy".

P: ¿Es difícil adaptarse al juego de toque del Barça?

R: "Tiene su gracia: hablaba de él con mi padre hace cinco-seis años y hoy lo practico. Es agradable. Le decía que sería un sueño jugar en ese club y que sería genial para mí vivir una experiencia como esa. Hoy tengo la suerte de poder hacerlo".

P: A menudo se le ha descrito como tímido. ¿Conseguir un hueco en el Barça es una manera de luchar contra esa imagen?

"A lo mejor es porque no hago mucha fiesta. No soy alguien reservado, hablo con la gente. El hecho de estar en un club como este demuestra que tengo carácter. Uno no llega a este nivel sin carácter y sin firmeza mental".

P: ¿Cómo explica que sus compañeros, que lo han ganado todo, no se conformen?

R: "Está en los genes. Cuando eres un competidor, quieres ganarlo todo. Este vestuario ha nacido para eso, este club está hecho para eso. Todos los años hay que ganar trofeos y es así. Jugamos para eso. Todos los jugadores sueñan con levantar trofeos, buscamos esa adrenalina. (...) Y en el Parque (de los Príncipes) la habrá. Son partidos super importantes. Hay excitación. Será un super partido y espero que lo ganemos".

