El presidente israelí teme que la nueva ley de asentamientos haga parecer a Israel "un estado de Apartheid"

12/02/2017 - 12:58

El presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha lamentado la aprobación el pasado lunes de la legislación que permite la expropiación de terrenos privados de los palestinos al considerar que se trata de una medida que podría acabar dando la imagen de que Israel es "un estado de Apartheid", en referencia la era de segregación institucionalizada vivida en Sudáfrica durante décadas.

JERUSALÉN, 12 (EUROPA PRESS)

"Israel ha adoptado el Derecho internacional y el Derecho internacional no permite que un país implante por la fuerza sus leyes en los territorios que no están bajo su soberanía", hizo saber el presidente dos días después de la aprobación de la ley, en declaraciones publicadas hoy por el diario 'Haaretz'.

"Porque si eso pasa, nos encontramos con una cacofonía legal que va a terminar provocando que Israel sea percibido como un estado de Aparheid, cosa que no es", añadió antes de sentenciar que "aquí no hay vuelta de hoja: Israel tiene prohibido aplicar una disposición de su Parlamento en territorios que no están bajo la soberanía del Estado".

La llamada Ley de Regulación ha recibido la condena de la comunidad internacional. La Unión Europea, por ejemplo, consideró que la aprobación de la ley, que legaliza de forma retroactiva 4.000 viviendas erigidas por colonos en terrenos privados palestinos de Cisjordania, "cruza un umbral nuevo y peligroso", en palabras de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini.

Varias ONG han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Israel para que tumbe la ley, cuestionada también por el fiscal general israelí.

En nombre de 17 localidades palestinas, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah) y el Centro de Asistencia Legal y Derechos Humanos de Jerusalén han pedido al Supremo que paralice la ley aprobada el lunes por el Parlamento (Knesset).

La máxima instancia judicial suele tardar meses en resolver este tipo de peticiones, aunque también puede dictar medidas cautelares en cuestión de días. El Supremo ya ha apoyado en otras ocasiones los derechos de propiedad de los palestinos y tumbado leyes que consideraba contrarias a la Constitución.