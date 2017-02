Santos: No existen pruebas de dinero de Obredecht en la campaña

AFP 12/02/2017 - 18:13

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que no existen indicios del ingreso de dinero de la multinacional brasileña Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción, en su campaña electoral para lograr la reelección en 2014.

"No la han encontrado (la prueba) y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar porque no existe", dijo Santos en una entrevista publicada este domingo en el diario El Tiempo.

El fiscal general, Néstor Martínez, anunció el martes la apertura de una investigación sobre el presunto ingreso de un millón de dólares a la campaña para reelegir a Santos procedente de un soborno al exsenador Otto Bula, detenido a mediados de enero por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht para que se le adjudicara una obra pública.

Sin embargo, el mismo Martínez sostuvo un día después que la Fiscalía no tiene una prueba física que comprometa la campaña del mandatario, electo en 2010 para un primer período de cuatro años, con dinero de la firma brasileña proveniente del soborno a Bula.

Santos pidió esta semana al Consejo Nacional Electoral que investigue "a fondo" y con rapidez las denuncias de Bula.

El mandatario aseguró que "hay que buscar a quién beneficia la mentira" y aseguró que recibió información según la cual Bula "estaría involucrado en despojo de predios y que estaría en la mira de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA".

Santos añadió que defenderá los intereses del Estado en la lucha contra la corrupción, al tiempo que buscará que las obras iniciadas por Odebrecht en Colombia no se paralicen.

La Fiscalía indicó que Bula fue contratado por la firma brasileña, con una "comisión de éxito" de 4,6 millones de dólares, para favorecer la adjudicación del contrato de un trayecto vial de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe.

El gobierno reconoció en diciembre que Odebrecht, involucrada en una trama de corrupción en tres continentes, tuvo tres convenios con el Estado colombiano.

Hasta el momento, dos personas han sido capturadas en relación a los sobornos pagados por Odebrecht: Bula y el exviceministro de Transporte de Uribe, Gabriel García, quien se declaró culpable de recibir 6,5 millones de dólares en sobornos.

