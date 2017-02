Grammys: Cage the Elephant gana mejor álbum rock; Yo-Yo Ma, mejor música del mundo

AFP 13/02/2017 - 2:42

La banda Cage the Elephant ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock con "Tell Me I'm Pretty" este domingo, mientras que el virtuoso violonchelista Yo-Yo Ma se llevó el de Mejor Álbum de Música del Mundo con su orquesta Silk Road Ensemble por "Sing Me Home".

Este fue el primer Grammy para la banda de rock originaria de Kentucky, centro de Estados Unidos, pero que reside en Gran Bretaña, donde es muy popular.

"Tell Me I'm Pretty" es el cuarto álbum del grupo, que marcó un giro del rock clásico con influencias del blues a uno de guitarras más agresivas.

Para este disco, Cage the Elephant llamó al productor Dan Auerbach, de los Black Keys, y el sonido de "garage-rock" se siente en todo el trabajo.

Por su parte el violonchelista Yo-Yo Ma, estadounidense de origen chino y nacido en Francia, contaba ya con 17 Grammys además del obtenido este domingo.

Su orquesta reúne músicos originarios de Medio Oriente y Asia, con el objetivo de encontrar afinidades artísticas y profundizar la comprensión intercultural.

"Sing Me Home" nació con objetivos borrosos a propósito para dejar a los artistas de Silk Road elegir las obras que más amaban e improvisar juntos para encontrar espontáneamente una forma de fusión.

