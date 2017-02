Adele gana Álbum del Año con "25" pero dice que se lo merecía Beyoncé

AFP 13/02/2017 - 6:00

Adele ganó este domingo su segundo Grammy a Mejor Álbum consecutivo, este año con "25", y cerró la gala en Los Ángeles con cinco galardones.

"25" es el álbum más vendido de la década, con excepción de su anterior "21", que ganó el máximo galardón de la industria de la música en 2012.

La baladista británica se impuso entre otros a "Lemonade" de Beyoncé, que entrelaza el disco con una trabajada producción audiovisual y que partió también como favorito.

Y ni ella se lo podía creer.

"No puedo aceptar este premio (...), mi vida es Beyoncé y su álbum para mí, "Lemonade", fue monumental y un apoyo para el alma, pudimos ver otro lado de ti que no siempre nos dejaste ver y te lo agradecemos", dijo al recibir el gramófono.

"Lemonade" es el disco más osado de la carrera de Beyoncé, en el que se enfocó en las dificultades y la resistencia de las mujeres negras, cantando a su poder de superar a un padre duro, un marido lujurioso y una larga historia de persecución.

Adele ganó todas sus categorías y suma ahora 15 estatuillas. Es además la primera mujer en conseguir las tres principales categorías -álbum, canción y grabación del año- dos veces.

"Cinco años atrás, cuando estaba aquí, estaba embarazada y no lo sabía, y me enteré poco después de ser premiada de lo que sería la mayor bendición de mi vida. Y mi embarazo, y convertirme en mamá, me perdí un poco. Luché y aún lucho para ser una madre, es duro. Pero ganar esta noche es un poco como completar el círculo", señaló.

La cantante bautiza sus discos con la edad que tiene en el momento de iniciar la grabación. "25" presenta un cóctel de emociones que muchas veces sacan lágrimas.

"25" empieza con el exitoso sencillo "Hello", que retoma el tema del tormento por una ruptura.

En esta producción, la cantante también evoca su infancia y recuerdos de niña en Londres.

Con una gigantesca base de fanáticos de todas las edades, Adele apostó por una inusual estrategia comercial de distribuir "25" en plataformas streaming seis meses después de su lanzamiento en noviembre de 2015.

Pero aún dependiendo únicamente de la venta física o por descarga en internet, "25" fue el disco más vendido de 2015 y destacó entre los primeros de 2016.

Adele contó con la colaboración de la estrella Bruno Mars y del roquero independiente Tobias Jesso Jr en la composición de los temas y en la producción.

