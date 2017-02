Renzi deja la jefatura del PD y accede a la celebración de un congreso del partido

13/02/2017 - 17:18

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha accedido finalmente a la celebración de un congreso del Partido Democrático (PD) antes de las próximas elecciones en el país, cediendo a las presiones de un sector de la formación y abandonando el liderazgo de la misma, que mantuvo tras dimitir al frente del Gobierno en diciembre.

ROMA, 13 (EUROPA PRESS)

Durante una reunión de la ejecutiva de la formación, Renzi ha señalado que "se cierra una fase en la dirección del PD" y ha cedido a las presiones del ex primer ministro Massimo D'Alema y Pier Luigi Bersani, que han amenazado con una escisión del partido si no había un congreso para elegir al líder.

"El PD es el mayor partido de la izquierda europea, y ¿qué hace? Discute de una escisión sobre la base de esto: si el secretario no celebra el congreso antes de las elecciones, habrá una escisión", ha sostenido el ex primer ministro, asegurando que él no quiere que haya escisión.

En este sentido, se ha mostrado partidario de "discutir sobre las dos líneas y luego, quizá, nos dividimos, pero nunca he pensado en una escisión sobre el calendario". "Me parece un chantaje moral y no me gustan los chantajes morales, pero creo que es de sentido común (...) aceptar la invitación a celebrar un congreso antes de las elecciones", ha añadido, según informan los medios italianos.

"Celebremos el congreso", ha señalado Renzi, que ha aclarado que debería hacerse con las reglas con las que se celebró el de 2013, en el que fue elegido secretario general y a la postre terminó convirtiéndose en primer ministro.

"Cogí un partido en el 25 por ciento y lo he llevado al 40 por ciento", ha defendido al anunciar su renuncia, en referencia al resultado de las elecciones europeas de 2015, "pero ahora se cierra un ciclo". "Y quien pierda que acepte el resultado del voto. Yo no digo iros, digo venid, enfrentémonos, veamos quién tiene más apoyo", ha añadido.

Renzi no ha aclarado cuándo se celebrará el congreso, más allá de apuntar que antes de las elecciones, que por el momento no están previstas hasta 2018, si bien algunos partidos de la oposición, principalmente el Movimiento 5 Estrellas --favorito en los sondeos--, quieren que se adelanten.

Por su parte, Bersani, quien ganó las elecciones de 2013 liderando el PD pero finalmente no logró gobernar, ha apelado a analizar si hay algo que mantenga al partido unido y ha defendido la necesidad de que se aclare cuándo habrá elecciones.

"El país piensa que gobernamos nosotros. Quien gobierna debe transmitir seguridad", ha afirmado, defendiendo que "lo primero que debemos decir es cuándo se vota".

"No podemos dejar el interrogante (...) tenemos que decir algo preciso de esto y debemos decirlo aquí", ha insistido, en presencia del primer ministro, Paolo Gentiloni, que ha asistido brevemente a la ejecutiva del PD.