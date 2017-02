Perú envía a Estados Unidos más información para lograr el arresto de Alejandro Toledo

13/02/2017 - 18:26

Las autoridades judiciales de Perú enviarán a Estados Unidos más información para tratar de lograr la detención del expresidente Alejandro Toledo, investigado por la presunta recepción de sobornos de la constructora Odebrecth.

LIMA, 13 (EUROPA PRESS)

El jefe del Gabinete de Ministros peruano, Fernando Zavala, ha explicado en declaraciones a la cadena RPP que, de momento, tan sólo existe una "solicitud" a Estados Unidos para que detenga a Toledo. En este sentido, ha aclarado que no existe ninguna orden firme.

"El sistema en Estados Unidos funciona de manera diferente a otros países", ha explicado Zavala, en relación a unos trámites que primero pasan por el Departamento de Estado, luego por el de Justicia y, en último lugar, por la mesa de un juez, que es quien decide "si procede o no" la orden de arresto.

En todo este proceso, ha añadido Zavala, el Departamento de Justicia pidió "más información" a Perú para "tramitar" la solicitud y enviársela al juez. El país sudamericano espera completar en las próximas horas esta solicitud y que se pueda completar todo el proceso, que vuelve a iniciarse de nuevo en el Departamento de Estado.

El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, solicitó personalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que considerara el arresto y deportación de Toledo, en una conversación telefónica mantenida el domingo y de la que han dado cuenta pública las autoridades.

Sobre Toledo pesa una orden judicial que establece 18 meses de prisión preventiva, a la espera de que se aclare si cobró 20 millones de dólares a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, que conecta el Atlántico con el Pacífico.

"Nunca me he fugado de nada. Cuando salí de Perú no había cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman 'fugitivo', una distorsión maquiavélicamente política que rechazo", ha dicho Toledo, en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter.

El Gobierno de Perú, que llegó a alertar de una posible fuga de Toledo a Israel, ha ofrecido una recompensa de 100.000 soles (unos 28.900 euros) a cambio de información que facilite el arresto del antiguo mandatario.