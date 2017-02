Periodista denuncia que el francés Gignac interrumpió entrevista con chileno Vargas

AFP 13/02/2017 - 23:35

Un periodista chileno denunció que el delantero francés del Tigres, André-Pierre Gignac, interrumpió con un empujón una entrevista con el goleador de la 'Roja', Eduardo Vargas, luego del partido que ambos perdieron 1-0 ante el Pachuca en el torneo Clausura-2017 del fútbol mexicano.

"Yo iba con la mente enfocada en entrevistar a Vargas. Mi queja es por la autoridad que tiene Gignac, que es un líder en el vestuario, pero en la cancha el arbitraje termina haciendo lo que él quiere y además ahora es jefe de prensa", reclama el periodista chileno Cristian Rivas en entrevista con la AFP.

El comunicador había realizado su trabajo como reportero de cancha y después del juego fue en busca de Vargas, futbolista de la selección chilena que recientemente protagonizó con los Tigres uno de los fichajes más sonados en la liga mexicana.

"Acabando el partido me acerco a Eduardo Vargas para entrevistarlo, porque él no habla nunca, entonces ésa era mi misión y sin ningún problema empieza a darme la entrevista", relata Rivas.

Vargas siguió su camino respondiendo las preguntas de Rivas y cuando entraron a la manga que lleva de la cancha al túnel que conduce a los vestidores, Gignac interrumpió al periodista.

"Ya en el túnel sigo hablando con Vargas, aparece Gignac y dice '¡ey, ey!' y me mira con cara de pocos amigos", continúa Rivas.

"Gignac me da un empujón, que tampoco es fuerte ni me deja sentado o en el suelo", detalla el reportero. El francés siguió su camino pero ya el mensaje del francés "era que no siguiera la entrevista".

Rivas se quedó atrás y alcanzó a su entrevistado para continuar la conversación.

"Gignac iba ya unos tres metros adelante y se gira, ve que Vargas sigue hablando conmigo y me dice '¡ya, ya, ya, ya!', toma a Vargas, avanza con él y dice 'no más preguntas'. Como que se lo dice a Vargas y a mí también porque lo dice en tono alto", recapitula el periodista.

El corresponsal de una radiodifusora chilena, avecindado en México desde hace cinco años, publicó el suceso en Twitter, pero no para acusar una agresión de Gignac, asegura.

"El empujón me da igual, mi queja es más allá por la autoridad que puede llegar a tener un futbolista por el hecho de que él es el que corta la entrevista", puntualizó Rivas.

El periodista cree que la intención de Gignac era proteger a Vargas de dar declaraciones después de la derrota, pues los Tigres tienen una política que establece que cuando pierden, la única persona que habla ante la prensa es el entrenador brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti.

