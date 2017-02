La CNDH denuncia que continúa el riesgo de torturas en varios centros de detención del estado de Tamaulipas

14/02/2017 - 9:43

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha denunciado que sigue existiendo riesgo de torturas en varios centros de detención del estado de Tamaulipas, tras haber analizado la situación en el marco de la elaboración de dos informes de seguimiento, según ha informado el diario 'El Universal'.

CIUDAD DE MÉXICO, 14 (EUROPA PRESS)

Los dos informes redactados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión ponen de manifiesto quye ha habido un "incumplimiento" de las acciones para modificar y prevenir actos constitutivos de tortura en lugares de detención de Tamaulipas.

El MNPT ha concluido que de las 232 situaciones observadas en visitas anteriores realizadas en octubre, todavía persisten 119 situaciones de riesgo. El Mecanismo ha realizado las visitas de seguimiento con apoyo de personal de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas "para verificar las acciones desarrolladas en atención de las situaciones señaladas en los informes iniciales".

Los primeros informes se elaboraron tras completar visitas a 30 lugares de detención bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Los expertos también visitaron ocho lugares de detención en Altamira, Matamoros, Reynosa, Tampico y Victoria. El trabajo del MNPT se ha centrado en estudiar las condiciones de estancia para analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.

De las 232 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura o maltrato observadas en octubre, 91 ya no se consideran situaciones de riesgo y otras 22 han presentado avances encaminados a su atención durante la visita de seguimiento pero el resto no ha mostrado modificaciones.

Además, el Mecanismo ha ampliado la supervisión de lugares de detención a dos agencias del Ministerio Público del estado, donde se detectaron catorce situaciones de riesgo.

Las situaciones que el MNPT ha observado en los lugares que dependen de la Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas consisten en la falta de asignación de una partida presupuestaria para alimentación de las personas detenidas; la inexistencia de reglamento interno y manual de procedimientos; la carencia de personal médico para cubrir el turno nocturno y fines de semana; la falta de capacitación sobre la elaboración de los certificados de integridad física, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, entre otras.

La CNDH ha observado en los lugares que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública que no existe separación entre procesados y condenados; se carece de servicios de psiquiatría, ginecología y pediatría para los hijos de las internas que viven en el centro; el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura; inexistencia de programas contra las adicciones ni para el tratamiento de desintoxicación, según cuenta 'El Universal'.

En los lugares de internamiento que dependen de la Secretaría de Salud estatal, la CNDH ha observado que los expedientes clínicos de los pacientes hospitalizados no están debidamente integrados; las celdas carecen de planchas para dormir; varios inodoros se encuentran destruidos, los que funcionan están muy deteriorados y no cuentan con agua corriente; no se proveen alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestaria para tal efecto y no existe reglamento interno, ni manual de procedimientos para regular la actuación de las autoridades desde el ingreso, durante la estancia y la salida de las personas privadas de la libertad.