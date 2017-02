Las protestas contra un agente acusado de violación durante un registro en Francia dejan más de 100 detenidos

14/02/2017 - 11:21

Enlaces relacionados Las protestas contra un agente acusado de violación durante un registro en Francia dejan más de 100 detenidos (14/02)

Al menos un centenar de personas han sido detenidas desde que se iniciaron las protestas contra la violencia policial en los alrededores de la capital francesa, París, en respuesta a una agresión llevada a cabo por parte de cuatro policías en Aulnay-sous-Bois contra un joven que acusa a uno de ellos de violación.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Después de más de una semana de manifestaciones, las autoridades han llevado a cabo más de 100 detenciones y se han registrado daños en más de 200 vehículos y más de 160 incendios en contenedores en los municipios del departamento de Seine-Saint-Denis, al noreste de París, al que pertenece Aulnay-sous-Bois.

La última detención, según el diario 'Le Parisien', ha tenido lugar este lunes poco antes de la medianoche, cuando las autoridades han arrestado a otras doce personas.

El pasado viernes, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación".

El joven, identificado como Théo, de 22 años, tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a visitarlo en el centro hospitalario, donde le pidió que confiara "en la Justicia", que llevaría su caso "hasta el final".

Previamente denunció que mientras estaba siendo detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano.

"Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV.

En su informe, la IGPN no niega que hubo penetración con una porra, ya que los médicos lo han confirmado, pero sostiene que "en todo caso" hubo una agresión involuntaria.

Este organismo ha explicado que mantienen la hipótesis de que se trató de un accidente y señala que no hubo violación porque no hubo en ningún momento intención de cometer un delito sexual.

El abogado del agente implicado, Frédéric Gabet, ha explicado a la emisora RTL que esta información permite garantizar la presunción de inocencia que, desde su punto de vista, ha sido "pisoteada".

"Para mí no es ninguna sorpresa. Es lo que constatamos cuando hicimos la inspección", ha relatado Gabet. Sin embargo, la jueza de instrucción, que tuvo conocimiento de este informe el pasado fin de semana, ha calificado el acto de agresión, a pesar de la conclusión de la IGPN.

Para la magistrada, no puede realizarse una penetración de diez centímetros "por accidente".