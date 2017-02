Los aliados discuten el gasto en defensa y la lucha antiterrorista mañana con el nuevo jefe del Pentágono

14/02/2017 - 15:44

Los ministros de Defensa de la OTAN discutirán el reparto "más equitativo" del coste de la defensa en el seno de la Alianza Atlántica y la lucha contra el terrorismo --dos de las prioridades centrales de la Administración de Donald Trump-- con el nuevo jefe del Pentágono, James Mattis, que se estrena en una reunión con la OTAN este miércoles y jueves, al igual que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

Los aliados discutirán en primer lugar "el nuevo contexto de seguridad y las posiciones iniciales de la Administración Trump sobre la OTAN", han avanzado fuentes diplomáticas, que han precisado que esperan la nueva Administración estadounidense concrete más su visión de la OTAN en la cumbre prevista el 25 de mayo en Bruselas.

"Este es un momento crucial para la OTAN. Nos enfrentamos a grandes desafíos de seguridad", ha recordado el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, en rueda de prensa previa a la ministerial, en la que ha confiado en que los aliados "vuelvan a reconfirmar la importancia duradera del vínculo trasatlántico" tras recordar que este "ha sido inquebrantable" hasta ahora.

Stolteberg ha subrayado que Trump le ha expresado "un compromiso fuerte con el vínculo trasatlántico" y su apoyo a la OTAN en las dos llamadas que han mantenido hasta ahora, pero también "la importancia de un reparto de la carga más justo", por lo que los países que no cumplen ya el objetivo de destinar el 2% del Producto Interior Bruto a defensa pactado deben aumentar el gasto.

Así, aunque ha celebrado que los países europeos de la OTAN y Canadá hayan aumento el gasto en defensa un 3,8% en términos reales en 2016, equivalentes a 10.000 millones de dólares más y por encima del 3% o 8.000 millones de dólares inicialmente previstos, ha avisado de que "no es suficiente" para garantizar una distribución de la carga "más justa" entre aliados y ha insistido en que si los presupuestos en defensa se recortan cuando las amenazas caen también se deben poder subir cuando aumentan, como en el contexto actual.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se comprometieron en la cumbre de septiembre de 2014 en Gales, a petición de la Administración de Barack Obama, a parar los recortes en defensa y aumentarlos de forma gradual de cara alcanzar la meta del 2% en el plazo de una década y reconfirmaron el compromiso en la cumbre de julio de Varsovia.

No se descarta que los aliados pacten metas intermedias más exigentes para alcanzar el 2% ante la evidencia de que Trump "va a querer algo más que la mera reiteración del compromiso de Gales", según fuentes diplomáticas, que descartan en cambio "una reducción del plazo" de diez años para alcanzarla.

La OTAN descarta en todo caso que Trump no vaya a cumplir su compromiso con la defensa colectiva si los países no alcanzan la meta del 2%, como llegó a poner en duda en campaña electoral. "La cosa ha cambiado lo suficiente para pensar que eso no va a ocurrir" han explicado fuentes diplomáticas.

España será el tercer país de la OTAN que menos porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) destinará a gasto en defensa en 2016, el 0,91% frente al objetivo pactado de destinar al menos el 2%, sólo por delante de Luxemburgo (0,44%) y Bélgica (0,85%), según estimaciones de la OTAN de julio, aunque no se harán públicos los datos definitivos hasta marzo. Sólo cinco países --Estados Unidos, Grecia, Reino Unido, Estonia y Polonia-- cumplen ya la meta de destinar el 2% o más a defensa.

Cospedal ya avanzó en noviembre en Bruselas que todavía era "muy pronto para hablar de un incremento en el presupuesto" de defensa tras recordar la importancia del cumplir el objetivo de déficit acordado con la Unión Europea, mientras que fuentes diplomáticas han recordado que el Gobierno todavía tiene pendiente elaborar el presupuesto para 2017.

España sigue manteniendo la necesidad de tener en cuenta también la contribución de capacidades nacionales para las operaciones de la OTAN y no sólo la meta nominal.

ESPAÑA ANUNCIARÁ COTRIBUCIÓN A BATALLÓN

De hecho, Cospedal prevé detallar la contribución de España --al menos 300 militares con carros de combate-- al batallón que liderará Canadá en Letonia, en una reunión bilateral previa con el secretario general aliado, según han avanzado fuentes diplomáticas.

Los efectivos españoles se desplegarán en mayo en Letonia dentro del refuerzo militar pactado en el este con el despliegue de cuatro batallones de la OTAN en los bálticos y Polonia para disuadir a Rusia --que estarán plenamente operativos en junio--. Los aliados discutirán el refuerzo militar al este en jueves.

LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y REUNIÓN DE LA COALICIÓN

Al margen del gasto en defensa, los aliados también discutirán el miércoles la lucha contra el terrorismo, otras de las prioridades de Trump. En la OTAN dan por hecho que pedirá una mayor implicación del organismo de defensa euroatlántico, después de que Trump acusara a la OTAN de "fracasar" en la lucha contra el terrorismo pero está por ver si trae ya propuestas concretas.

De hecho, Estados Unidos ha convocado una reunión de la coalición internacional contra el Estado Islámico en Irak y Siria que encabeza Washington, la primera que se celebra tras el cambio de Administración estadounidense.

La OTAN ya contribuye con patrullas de vigilancia aérea en apoyo de la coalición internacional y ha comenzado a entrenar en suelo iraquí a sus fuerzas en enero en la lucha contra artefactos explosivos improvisados y también entrena a las fuerzas jornadas y de Túnez, además de las afganas.

"Pero podemos y debemos hacer más", ha admitido Stoltenberg, que ha avisado que la OTAN debe "estar lista" para desplegar fuerzas de combate sobre el terreno si resulta necesario pero ha insistido en que pero que a largo plazo la mejor forma de combatir el terrorismo es entrenando a las fuerzas locales. "Es la herramienta más viable y eficaz", ha dicho.

España, junto con Italia, Grecia y Portugal, también han reclamado que la OTAN debe estar preparada para responder a amenazas del sur y que preste más atención a una amenaza "más compleja" y "difusa" en el sur.

Stoltenberg ha insistido en que "la punta de lanza" de 5.000 efectivos creada dentro de la Fuerza de Respuesta Rápida de la OTAN para poder responder en cuestión de días a una amenaza también puede desplegarse "en el sur".

Se espera que los ministros de Defensa den luz verde este miércoles a la creación de un centro regional en el cuartel general de Nápoles para anticipar las amenazas desde el Norte de África y Oriente Próximo, especialmente la amenaza terrorista.

El centro contribuiría a "aumentar las capacidades para coordinar, para tener un mejor entendimiento, conocimiento de situación, de las amenazas y desafíos del sur", ha explicado Stoltenberg.

Aunque Rusia no figura en la agenda de la reunión como tal no se descarta que se aborde en la cena del miércoles, dedicada a priori a las relaciones trasatlánticas y la cooperación entre OTAN y la UE con la participación de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

"Rusia se discutirá. Todos los aliados están de acuerdo en que hay que relacionarse con Rusia desde una posición de fuerza", han explicado fuentes diplomáticas. Stoltenberg ha vuelto a dejar claro que apoya un diálogo entre Estados Unidos y Rusia y que la OTAN busca mejorar su relación con Rusia, que no representa "ninguna amenaza inminente para ningún aliado", pero "sin comprometer" sus valores como la integridad territorial.