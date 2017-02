Toni Nadal apuesta por que Rafa Nadal siga "lo máximo posible"

AFP 14/02/2017 - 19:51

El entrenador de Rafa Nadal, su tío Toni, consideró este martes que el actual número seis del mundo debería seguir jugando "lo máximo posible", sin atreverse a poner una fecha de caducidad a su pupilo, al que dejará de entrenar a finales de año.

"Creo que uno siempre tiene que hacer lo que le gusta y para mí no es vinculante la victoria a hacer bien las cosas. Lo principal es pasármelo bien y sentirme realizado", dijo Toni Nadal en una entrevista telefónica con la AFP al ser preguntado si Rafa debería dejar su carrera en lo más alto tras un gran éxito.

"Si ganara Roland Garros y se retirara, sería una desilusión grande. Sigue jugando; uno si todo va bien, si no tiene problemas, tiene que seguir lo máximo posible", explicó el entrenador balear, quien, sin embargo, rechaza augurar cuántos años de competición le quedan a su pupilo.

"No tengo ni idea. A mí es una pregunta que me han hecho muchas veces, creo que le quedan todavía unos cuantos años. Quiero pensarlo. ¿Cuatro, cinco, tres...? No lo sé", afirmó.

Tras el excelente comienzo de temporada de Rafa Nadal, pese a perder en la final del Abierto de Australia contra Roger Federer, Toni Nadal considera que su sobrino está en condiciones de hacer una buena campaña con posibilidades incluso de conseguir su décimo Roland Garros.

"Ya lo veía con capacidad el año pasado, pero no es fácil. Evidentemente, ganar no es fácil, a cualquiera, a Djokovic, a Murray, a Berdych, pero creo que Rafael está capacitado para hacerlo", dijo.

"Creo que el año pasado, si no hubiéramos tenido el problema de la muñeca (que le obligó a abandonar Roland Garros), venía con una muy buena preparación también. Era un candidato claro a la victoria", explicó Toni Nadal.

El técnico ha anunciado que dejará de entrenar al N.6 del mundo al final de esta temporada, aunque seguirá a su disposición, para centrarse en la formación de los jóvenes en la Academia de su sobrino en Manacor.

Su relevo lo tomará el extenista español Carlos Moyá, que se incorporó recientemente al equipo técnico de Rafa Nadal.

"Aporta muchas cosas: la experencia de un número 1, un saber hacer, una implicación que a mí me ha sorprendido. Le aporta la tranquilidad extra que cuando dice algo, se lo dice uno que aparte de gran amigo suyo, es un experto", concluyó.

jed-gr/mcd