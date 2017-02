"La única duda es si jugar con 3 o 4 delanteros", dice Sarri

AFP 14/02/2017 - 20:39

El entrenador del Nápoles, Maurizio Sarri, aseguró este martes que no va a cambiar su estilo ofensivo el miércoles contra el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, porque "jugar con miedo no funcionaría".

"La única duda es si jugar con 3 o 4 delanteros, aparte de eso no tengo ninguna duda", dijo Sarri, en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en el Santiago Bernabéu.

"Hay muchos riesgos, esto es evidente, pero jugar con miedo no funcionaría", dijo Sarri, asegurando que "no vamos va cambiar nuestro estilo de juego".

"Tenemos que jugar con descaro y demostrar nuestro juego. Estamos enfrentándonos a Balones de Oro, campeones europeos y del mundo que lo han ganado todo", dijo el técnico del Nápoles.

"Mañana es importante ver hasta qué punto podemos competir con los mejores equipos mundiales", añadió el artífice de un equipo, que lleva 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota, incluidos tres de Liga de Campeones.

"Tenemos que intentar jugar rápido, es nuestro estilo. Somos especialistas en esto", insistió Sarri, para el que el Real Madrid tiene "unos contraataques increíbles, así que tenemos que ser muy rápidos en las contras y aún más rápidos en recuperar el balón".

Sarri también tampoco le teme al 'miedo escénico' de jugar en el Bernabéu: "Se ha hablado mucho de este estadio y lo difícil que es porque siempre ha jugado un equipo muy fuerte", pero "hemos jugado partidos en otros estadios difíciles".

"Nuestro equipo puede rendir en casa y fuera porque somos rápido en los contragolpes, pero sabe manejar también el juego", añadió el técnico italiano.

"Si acabamos encerrados en nuestra área durante los 90 minutos, será por el mérito del rival no porque no queríamos salir", insistió Sarri, que afirma no haber preparado ningún estrategia especial para este encuentro.

"Contra el talento no hay curas así que hay que intentar limitarles", concluyó Sarri, cuyo equipo tendrá a Diego Maradona como hincha de excepción en el Bernabéu.

"No le hemos visto hasta ahora. Espero verle antes del partido y que tenga la posibilidad hablar con el equipo. Tener una leyenda que hable con el equipo y les diga que jueguen un buen partido es gasolina", sentenció.

