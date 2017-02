Subcampeón mundial de jabalina, el egipcio Abdelrahman, suspendido dos años

AFP 14/02/2017 - 21:56

El egipcio Ihab Abdelrahman, vigente subcampeón mundial de lanzamiento de jabalina, ha sido suspendido por dos años tras un control positivo a la testosterona, anunció el atleta este martes.

"Tras más de seis meses de espera, he sido informado que he sido suspendido por dos años por usar testosterona", declaró Abdelrahman en un mensaje en su página Facebook.

"No me ha sorprendido esta decisión", añadió el atleta, cuyo positivo fue detectado en julio, una semana antes de los Juegos Olímpicos de Rio-2016, cita a la que ya no acudió.

Abdelrahman, de 27 años, anunció también que acudirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), negando que se haya dopado nunca "intencionadamente o no" y culpabilizando de los hechos a la Agencia Antidopaje Egipcia.

