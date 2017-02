Inmigrantes en Buenos Aires protestan contra nuevo decreto migratorio

AFP 14/02/2017 - 23:45

Alzando las consignas "Todos somos migrantes" y "Abajo el muro de México" un grupo de manifestantes, en su mayoría de Bolivia, Perú y Paraguay, protestaron el martes en Buenos Aires contra las nuevas medidas en Argentina que endurecen el control migratorio.

El Ejecutivo del presidente Mauricio Macri aceleró los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, según un decreto publicado a finales de enero.

"Me da pena que el gobierno de Mauricio Macri se exprese así porque no somos todos chorros (ladrones). Pido que no nos meta a todos en un sólo saco a todos. Soy una mujer que lucha por sus hijos y por salir adelante en este hermoso lugar", marcó con tristeza María Guerrero, una manifestante peruana de 58 años, que se acercó al Congreso Nacional junto a otros 30 autoconvocados, en su mayoría mujeres.

Sandra Carreño, una boliviana de 29 años, apuntó directamente al presidente. "Desde que asumió Macri nosotros estamos sufriendo más discriminación en todos los ámbitos. Si nosotros no nos quejamos, pasará como en México, con el muro de Donald Trump", dijo. Y cerró: "Con todo el trabajo que nosotros hacemos apoyamos al desarrollo de la Argentina".

"Las medidas de Macri van en contra de la constitución argentina, que afirma que los extranjeros son ciudadanos con los mismos derechos que los nacionales", comentó Carla Barriga Montero, una joven boliviana de 23 años.

El gobierno defendió que endurecer su política migratoria "no es xenofobia", según dijo el ministro de Derechos Humanos Claudio Avruj.

Pero las autoridades de Bolivia expresaron su molestia cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en una radio que peruanos y paraguayos llegan a Argentina a matarse por el control de la droga y expresó la necesidad de "ordenar nuestras relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú".

Macri se reunirá con su par de Bolivia, Evo Morales, "antes de junio" para abordar la agenda bilateral, según anunció hace algunas semanas el embajador argentino Normando Álvarez.

De acuerdo a datos oficiales, las colectividades extranjeras más importantes en Argentina son la paraguaya (550.000 personas), la boliviana (345.000) y la peruana (160.000), entre los más de 1.800.000 extranjeros que viven en el país.

sv/dg