Varios asesores de Trump mantuvieron contacto con la Inteligencia rusa el año previo a las elecciones

Las autoridades no han hallado pruebas de que hubiera injerencia en las elecciones

Numerosas llamadas entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin

Varios miembros de la campaña a la Presidencia de Estados Unidos del actual presidente, Donald Trump, y otros de sus socios contactaron en numerosas ocasiones con altos cargos de la Inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones del 8 de noviembre en las que Trump derrotó a su rival, la demócrata Hillary Clinton.

Así se extrae de las grabaciones telefónicas y llamadas interceptadas por los servicios de inteligencia estadounidenses en el marco de una investigación que se desarrolló al mismo tiempo que se descubrieron injerencias por parte de Moscú para influir en los comicios, según ha revelado el diario The New York Times.

Si bien las autoridades no han hallado pruebas de que hubiera cooperación entre el equipo de campaña del mandatario y el Kremlin para influir en los resultados electorales, los repetidos contactos llamaron la atención de los servicios de Inteligencia, en particular por las numerosas llamadas entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin. Tal y como explica el diario, las comunicaciones interceptadas no están limitadas únicamente a miembros de la campaña del presidente, sino también a otros socios de Trump.

Por la parte rusa, los contactos también incluyen a miembros del Gobierno que no forman parte de los servicios de Inteligencia, según han confirmado fuentes gubernamentales bajo anonimato, ya que la investigación, clasificada, continúa abierta.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado vía Twitter a estas informaciones y ha apuntado a que se trata de un intento de "encubrir" los "errores" que cometió la campaña de su rival, Hillary Clinton.

Moscú se defiende

Por otro lado, el Kremlin ha tachado de "absolutamente infundada" la información. "Vamos a no creer lo que digan los medios, de momento es muy difícil distinguir las noticias reales de las falsas", ha argumentado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a los medios. En este sentido, ha instado a no confiar en "fuentes no identificadas", según las agencias oficiales.

El portavoz también ha puesto en duda otra información relativa a una supuesta violación cometida por Rusia del acuerdo para la reducción del arsenal armamentístico firmado en 1987 con Estados. 'The New York Times' reveló el posible despliegue de un misil de crucero por parte de las fuerzas rusas.

"Nadie ha acusado oficialmente a Rusia de violar el tratado", ha apuntado Peskov, quien ha aprovechado para reiterar el "compromiso" de Moscú con sus "obligaciones internacionales".

Reunión Trump-Putin

La primera reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump, ya está acordada y los preparativos están en marcha, dijo hoy la presidenta del Consejo de la Federación (cámara alta del parlamento ruso), Valentina Matveyenko.

"Hay un acuerdo para la reunión entre nuestros presidentes -el de Estados Unidos y el de Rusia-, y están en marcha intensos preparativos para el encuentro", dijo Matveyenko a los periodistas.

La jefa de la Cámara alta no dio detalles sobre dónde tendrá lugar esta primera reunión, pero señaló que "estamos inclinados hacia una agenda positiva, hacia el restablecimiento de unas relaciones plenas, tanto políticas como económicas y otras, con Estados Unidos, y esperamos que ellos tengan el mismo enfoque", subrayó.

La primera reunión entre responsables de Rusia y de la nueva administración estadounidense tendrá lugar el próximo jueves en Bonn, entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, en el marco de la reunión ministerial del G20, según anunció hoy la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova.