Polémica por una foto de Ivanka Trump en el Despacho Oval

Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, está haciendo las veces de primera dama ante la ausencia de Melania. El 13 de febrero publicó una fotografía que no ha gustado mucho, sobre todo entre los detractores de Donald Trump: ella, junto a su padre y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sentada en el tan reconocido e histórico escritorio del Despacho Oval.

La polémica fotografía, publicada en todas las redes sociales de Ivanka, iba acompañada del siguiente mensaje: "Una gran discusión con dos líderes mundiales sobre la importancia de que las mujeres también se sienten a la mesa".

A great discussion with two world leaders about the importance of women having a seat at the table! 🇺🇸🇨🇦 pic.twitter.com/AtiSiOoho0