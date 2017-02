El exsenador Nicolás Bula niega haber entregado dinero procedente de Odebrecht a la campaña de Santos

15/02/2017 - 11:07

El exsenador colombiano Otto Nicolás Bula, detenido el pasado 15 de enero por su implicación en el 'caso Odebrecht', ha asegurado este martes en una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE) que no entregó dinero procedente de la trama corrupta a la campaña del presidente, Juan Manuel Santos, para su reelección en 2014.

BOGOTÁ, 14 (EUROPA PRESS)

"No es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña 'Santos Presidente' o al presidente Juan Manuel Santos", ha indicado, en una misiva escrita de su puño y letra en la que solicita al CNE que le llamen a declarar para que pueda confirmar esta información.

La Fiscalía informó la semana pasada que Odebrecht podría haber financiado con un aporte de un millón de dólares la campaña de 2014 a la reelección del mandatario, si bien matizó después que no había ninguna prueba documental de la presunta financiación y que toda la acusación se basaba en el testimonio jurado de Bula.

Según estas declaraciones, Bula habría entregado el millón de dólares al gerente de la campaña electoral, Roberto Prieto, a través de una tercera persona (Andrés Giraldo) sin utilizar para ello ningún documento con el fin, precisamente, de no dejar rastro.

Prieto, por su parte, calificó de "infundadas, tendenciosas y calumniosas" estas acusaciones y aseguró que "nunca" ha compartido ni un café con Bula. El jefe de campaña subrayó además, en un comunicado, que se negó a recibir donaciones y que el esfuerzo electoral se financió solamente con los fondos de reposición que establece la ley.

CASO ODEBRECHT

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.

Odebrecht ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región.