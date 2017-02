Un muerto y más de mil evacuados en un incendio que se extiende por casi 2.000 hectáreas en Nueva Zelanda

16/02/2017 - 3:48

Una persona ha muerto y más de un millar han tenido que abandonar sus viviendas a causa de un incendio registrado en la ciudad de Christchurch, ubicada en el este de la Isla del Sur de Nueva Zelanda.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El fuego, que lleva activo cuatro días, ha calcinado ya más de 1.850 hectáreas, llevándose por delante al menos once viviendas y dos cobertizos, según ha informado el diario 'The New Zealand Herald'.

La ministra de Justicia neozelandesa y diputada por Selwyn, Amy Adams, ha presentado una moción para debatir la situación de los incendios en la sesión parlamentaria de la tarde del jueves.

Además, Adams ha lamentado la muerte del piloto Steve Askins, por el momento único fallecido en el incendio, que perdió la vida cuando trabajaba en las labores de extinción el martes.

"El señor Askin ha ofrecido un servicio extraordinario a nuestro país durante su vida, y sé que se le echará mucho de menos", ha señalado.

Por su parte, ha reconocido también el trabajo de los servicios de emergencia, indicando que sin ellos el número de infraestructuras dañadas podría haber sido "considerablemente mayor".