Netanyahu se muestra dispuesto a examinar la construcción de asentamientos en Cisjordania

16/02/2017 - 11:38

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha mostrado dispuesto este miércoles a examinar la construcción en los asentamientos en Cisjordania, tal y como ha reclamado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

En declaraciones ofrecidas a la prensa tras su encuentro con Trump en Washington, Netanyahu ha recalcado que Israel no limitará la construcción en Jerusalén Este, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

"Trump está dispuesto a mejorar nuestros lazos en todos los campos, así que si hay una petición del presidente (estadounidense) para examinar este asunto de la construcción en los asentamientos, creo que va a favor de nuestros intereses nacionales alcanzar un entendimiento", ha argumentado.

Así, ha defendido que "merece la pena hacer un esfuerzo", recalcando que ambos han acordado "continuar discutiendo el asunto para intentar alcanzar un entendimiento que se ajuste al deseo de lograr paz y seguridad".

Sin embargo, ha reiterado que Israel "ha cambiado su política en el asunto de la construcción en Jerusalén (Este) y no va a volver atrás", en referencia a las restricciones impuestas durante el mandato de Barack Obama en la Casa Blanca.

Netanyahu ha rechazado además comprometerse con la solución basada en dos estados, que anunció en 2009, sin pronunciarse tampoco sobre las palabras de Trump sobre la posibilidad de una solución de un solo estado.

"No he cambiado mi posición. La esencia es la misma. Lo he dicho antes y lo repito: no quiero anexionar a dos millones de palestinos a Israel", ha recalcado, argumentando que la definición de Israel y del presidente de la Autoriad Palestina de un Estado palestino "no son la misma".

Por otra parte, Netanyahu ha reiterado su respaldo al traslado de la Embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, si bien Trump no ha dado una respuesta clara al respecto durante la rueda de prensa conjunta.

"(Trump) Está examinando el asunto en profundidad, pero ha escuchado nuestra postura clara sobre el asunto. Quiere tiempo para analizar el asunto", ha dicho el primer ministro israelí.