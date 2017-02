Los servicios de Inteligencia de EEUU estarían ocultando información sensible a Trump

Desconfían por su actitud con Rusia y por la enemistad hacia las agencias

Trump ha acusado a la Inteligencia de haber filtrado información para perjudicarle

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Imagen: EFE

Responsables de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos han retenido información sensible para no entregársela al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por temor a que sea filtrada o se vea comprometida, según ha informado el diario The Wall Street Journal.

El periódico, que cita como fuente de su información a un responsable de Inteligencia en activo y a varios ex altos cargos de Inteligencia conocedores del tema, ha señalado que los responsables del espionaje han decidido quedarse con algunas informaciones porque Trump les genera una profunda desconfianza por los contactos de su equipo con Rusia y porque ha mostrado su enemistad con las agencias de Inteligencia de Estados Unidos.

Este miércoles, Trump acusó a las agencias de Inteligencia norteamericanas de haber filtrado información para perjudicarle. En algunos de los casos en los que los responsables del espionaje han decidido retener la información lo que han hecho ha sido no mostrar a Trump las fuentes de las que parten los datos ni los métodos utilizados para elaborar los informes. En este contexto, los jefes de la Inteligencia le han ocultado al presidente de Estados Unidos cuestiones como los medios utilizados para espiar a otros gobiernos.

El periódico ha recordado que en el pasado ha habido casos en los que los responsables de las agencias de Inteligencia de Estados Unidos no han informado al presidente del país o a los congresistas sobre cómo consiguen la información. En algunas ocasiones han decidido que el secretismo es esencial para proteger a sus fuentes y han argumentado que lo que un presidente tiene que saber es lo que ha revelado la fuente y lo que la comunidad de Inteligencia piensa sobre eso.

En estos casos anteriores, según el rotativo, el motivo por el que no se daba toda la información era el deseo de proteger a la fuente pero con Trump la decisión se debe a que los responsables de Inteligencia no confían en que el mandatario mantenga la discreción.

The Wall Street Journal ha precisado que no está claro en cuántas ocasiones los responsables de Inteligencia no han compartido información con el mandatario. Los responsables consultados han subrayado, no obstante, que no conocen ningún caso en el que se haya ocultado al presidente una información sobre amenazas de seguridad o potenciales planes terroristas.

Sesión informativa reducida

Un responsable de Inteligencia ha asegurado al rotativo estadounidense que a las agencias de espionaje les han dicho que reduzcan al máximo la sesión informativa diaria para el presidente, tanto en el número de temas como en la cantidad de información por tema. En comparación con sus predecesores, Trump habría decidido confiar menos en las sesiones diarias informativas de Inteligencia.

Las responsables de Inteligencia que han hablado con el diario han dicho que la decisión de evitar revelar las fuentes y los métodos a Trump responde en gran medida al hecho de que el presidente de Estados Unidos ha expresado en reiteradas ocasiones su admiración por el mandatario ruso, Vladimir Putin, y al llamamiento que hizo en campaña electoral para que siguiera 'hackeando' los correos electrónicos de su rival demócrata, Hillary Clinton.

El congresista demócrata Adam Schiff, un importante miembro de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha asegurado que ha escuchado quejas de algunos responsables por tener que compartir información sensible con Trump.

"He hablado con personas de la comunidad de Inteligencia que tienen preocupaciones sobre la Casa Blanca, sobre el presidente, y creo que esas preocupaciones tienen varias formas", ha afirmado Schiff, sin llegar a confirmar ningún caso concreto. "Lo que la comunidad de Inteligencia considera su más sagrada obligación es proteger la mejor Inteligencia y proteger a las personas que la elaboran", ha añadido.

"Estoy seguro de que hay personas en la comunidad que sienten que no saben por dónde va a salir con Rusia", ha asegurado el congresista demócrata.

Varias investigaciones en el Congreso estadounidense están analizando la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. El miércoles, los líderes demócratas y republicanos de la Comisión Judicial del Senado solicitaron al Ministerio de Justicia información y documentos relacionados con la renuncia del asesor de Seguridad Nacional de Trump, el general Michael Flynn, incluidos los detalles de sus contactos con autoridades rusas.